Шквальні вітри в Україні: правила безпеки при штормовій погоді

Найближчими днями, 23-24 лютого, у більшості регіонів України очікується ускладнення погодних умов-сильні пориви вітру, які місцями досягнуть 40 м/с. Про правила поведінки при сильному вітрі нагадує КМДА.

Так, в Україні 23 лютого пориви вітру посиляться до 15-22 м/с, 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, очікується сильний вітер 25-28 м/с.

А в Карпатах, згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 24 лютого пориви вітру посиляться до 40 м/с.

Основні правила поведінки при посиленні поривів вітру

при сильному вітрі всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці, триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель;

у разі сильного вітру по можливості сховатися в найближчому будинку або природному укритті;

загроза зростає поблизу споруджуваних або ремонтних будівель;

уникати можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також паркування поруч з ними автотранспорту - зірвані вітром гілки можуть становити велику небезпеку;

перебуваючи у приміщенні, необхідно знеструмити його і вимкнути газ, прибрати з підвіконь і балконів незакріплені предмети;

при падінні дерев або гілок, травмування людей і т. д. негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.

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