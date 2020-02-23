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23 февраля 2020, воскресенье, 09:15 164
Общество 2020-02-23T09:15:44+02:00
Українські Новини
Штормовой ветер до 40 м/с: украинцев предупредили об опасной погоде

Штормовой ветер до 40 м/с: украинцев предупредили об опасной погоде

Анна Рудык
погода в Украине, Штормовое предупреждение, Штормовой ветер, Прогноз погоды
Ветер. Фото: Gismeteo
Ветер. Фото: Gismeteo

Сегодня почти по всей Украине ожидается ухудшение погодных условий до желтого уровня опасности. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, осложнение погодных условий ожидается в виде осадков (мокрый снег и дождь).

"23-24 февраля осложнение погодных условий: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью 24 февраля во западных, днем в юго-восточных областях местами значительные осадки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в Украине 23 февраля ветер усилится до 15-22 м/с, 24 февраля местами, кроме северо-восточной части, ожидается сильный ветер 25-28 м/с. 

"В Карпатах снег, ночью 24 февраля значительный снег, сильная метель, на дорогах снежные заносы, гололедица, 23 февраля порывы ветра 25-30 м/с, 24 февраля - 40 м/с. Осложнения погодных условий 23 февраля будут соответствовать I (желтому), 24 февраля - II (оранжевому) уровню опасности", - отметили в Укргидрометцентре.

Как сообщали Українські Новини, в Украину идут мощные циклоны Xanthippe и Yulia: синоптик посоветовала беречь здоровье.

Также погода изменится несколько раз: Украину накроет сильный снег с дождями на выходных.

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