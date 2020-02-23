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  • У Києві зіткнулися два легковика, один з них відлетів у зупинку
23 лютого 2020, неділя, 09:40 6
Події 2020-02-23T09:55:14+02:00
Українські Новини
У Києві зіткнулися два легковика, один з них відлетів у зупинку

У Києві зіткнулися два легковика, один з них відлетів у зупинку

Анна Рудык
ДТП, ДТП в Києві, постраждалі в ДТП, ДТП в Київській області

Вчора ввечері, 22 лютого, у Києві на перехресті Петра Запорожця і Перова зіткнулися Nissan і BMW, в результаті чого один з автомобілів відкинуло на зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 22:00. Свідки розповіли, що BMW їхав по бульвару Перова за напрямом у бік Дарниці, в цей момент з вулиці Петра Запорожця виїжджав Nissan, який не пропустив "німця" і зіткнувся з ним. В результаті удару BMW відлетів в зупинку, де стояли люди. Вони швидко зорієнтувалися і уникли травм, проте обидва водії були госпіталізовані з травмами.

ДТП в Києві з Nissan і BMW. Фото: ІнформаторДТП в Києві з Nissan і BMW. Фото: Інформатор

Один з очевидців події заявив, що за кермом автомобіля, який влетів у зупинку, знаходився водій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і він нібито сильно перевищив допустиму швидкість, але ні чоловік, ні правоохоронці цю інформацію не прокоментували.

Обидві машини отримали серйозні ушкодження, на місце прибули співробітники ДСНС, щоб уникнути загоряння автомобілів. Також там працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група, також надавали допомогу постраждалим активісти ГО "Автопатруль Майдан". Деталі того, що сталося, встановлюються.

Як повідомляли Українські Новини, вчора в центрі Києва дівчина на Toyota протаранила Uber і вилетіла на клумбу: є постраждалий.

Також раніше п'яний водій Audi зіштовхнув між собою Uklon, Uber і Bolt.

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