У Києві зіткнулися два легковика, один з них відлетів у зупинку

Вчора ввечері, 22 лютого, у Києві на перехресті Петра Запорожця і Перова зіткнулися Nissan і BMW, в результаті чого один з автомобілів відкинуло на зупинку громадського транспорту. Про це повідомляє Інформатор.

Так, повідомляється, що аварія сталася близько 22:00. Свідки розповіли, що BMW їхав по бульвару Перова за напрямом у бік Дарниці, в цей момент з вулиці Петра Запорожця виїжджав Nissan, який не пропустив "німця" і зіткнувся з ним. В результаті удару BMW відлетів в зупинку, де стояли люди. Вони швидко зорієнтувалися і уникли травм, проте обидва водії були госпіталізовані з травмами.

ДТП в Києві з Nissan і BMW. Фото: Інформатор

Один з очевидців події заявив, що за кермом автомобіля, який влетів у зупинку, знаходився водій у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння і він нібито сильно перевищив допустиму швидкість, але ні чоловік, ні правоохоронці цю інформацію не прокоментували.

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Обидві машини отримали серйозні ушкодження, на місце прибули співробітники ДСНС, щоб уникнути загоряння автомобілів. Також там працювали патрульні, медики та слідчо-оперативна група, також надавали допомогу постраждалим активісти ГО "Автопатруль Майдан". Деталі того, що сталося, встановлюються.

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