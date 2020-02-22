В центре Киева девушка на Toyota протаранила Uber и вылетела на клумбу: есть пострадавший

Утром в субботу, 22 февраля, в центре Киева столкнулись Toyota и Skoda службы такси Uber. От удара один автомобиль развернуло в обратную сторону, а второй улетел в клумбу.

Водителю такси понадобилась помощь врачей. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 9:30 на Европейской площади. Toyota двигалась по Крещатику в сторону Владимирского спуска. Девушка, которая была за рулем, говорит что проезжала перекресток через несколько секунд после того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Но как только она выехала на Европейскую площадь, перед ней, в сторону улицы Грушевского, выскочила Skoda.

Водителю такси понадобилась помощь врачей

Toyota протаранила такси в бок и вылетела в клумбу. Skoda от удара развернулась и остановилась уже в сторону Владимирского спуска. В аварии пострадал водитель Uber. С травмой ноги он находился в карете скорой, где его проверили на наличие алкоголя в крови: парень оказался трезв. Подробности ДТП устанавливает полиция.

В Киеве на Европейской площади Toyota протаранила Uber и застряла в клумбе