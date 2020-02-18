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18 февраля 2020, вторник, 08:47 164
Происшествия 2020-02-18T08:49:00+02:00
Українські Новини
Масштабное ДТП в Киеве: пьяный водитель Audi столкнул между собой Uklon, Uber и Bolt

Масштабное ДТП в Киеве: пьяный водитель Audi столкнул между собой Uklon, Uber и Bolt

Надежда Комендантова
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Поздним вечером понедельника, 17 февраля, на бульваре Дружбы народов столкнулись сразу четыре автомобиля. При чем три из них принадлежат разным службам такси. "Сблизить" таксистов решил мужчина на Audi.

У водителя Audi обнаружили признаки алкогольного опьянения. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около полуночи. Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре возле PecherSky. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора в них влетел Audi, собрав «бутерброд» из трех машин.

На место прибыли патрульные, которые заподозрили водителя Audi в употреблении алкоголя перед тем, как сесть за руль. Он пожаловался на плохое самочувствие и тест на драгер проходил уже в карете "скорой". По словам правоохранителей, прибор подтвердил их догадки: мужчина был пьян.

В ДТП пострадал лишь сам вероятный виновник. Он прихрамывал, но госпитализации не потребовал. Водители и пассажиры трех служб такси отделались легким испугом.

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