Україну накриють дощі та пориви вітру до 40 м/с: синоптики попередили про небезпечну погоду

Сьогодні майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов до жовтого рівня небезпеки. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

Так, ускладнення погодних умов очікується у вигляді опадів (мокрий сніг і дощ).

"23-24 лютого ускладнення погодних умов: очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу, вночі 24 лютого у західних, вдень у південно-східних областях місцями значні опади", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в Україні 23 лютого вітер посилиться до 15-22 м/с, 24 лютого місцями, крім північно-східної частини, очікується сильний вітер 25-28 м/с.

"У Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, 23 лютого пориви вітру 25-30 м/с, 24 лютого - 40 м/с. Ускладнення погодних умов 23 лютого будуть відповідати I (жовтому), 24 лютого - II (помаранчевому) рівням небезпеки", - зазначили в Укргідрометцентрі.

Як повідомляли Українські Новини, в Україну йдуть потужні циклони Xanthippe і Yulia: синоптик порадила берегти здоров'я.

Також погода зміниться кілька разів: Україну накриє сильний сніг з дощами на вихідних.