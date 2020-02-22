У неділю на Київ обрушиться шторм: пориви вітру досягнуть швидкості 22 м/с

У неділю, 23 грудня, в столиці України очікується сильний поривчастий вітер швидкістю від 17 до 22 м\/с. У зв'язку з цим у Києві оголошено штормове попередження. Про це інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації. У свою чергу співробітники Управління з питань цивільного захисту КМДА закликали жителів і гостей Києва дотримуватися основних заходів безпеки при таких складних погодних умовах: всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев; у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному; уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт. Чиновники також нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. необхідно негайно сповіщати про це екстрені служби за телефонами: 101 або 103. Як повідомляли Українські Новини, погода зміниться кілька разів: Україну накриє сильний сніг з дощами на вихідних. Також синоптик раніше попередила що на Україну обрушиться циклон зі снігом і шквалами.