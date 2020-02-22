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22 лютого 2020, субота, 23:19 4
Суспільство 2020-02-22T23:19:01+02:00
Українські Новини
У неділю на Київ обрушиться шторм: пориви вітру досягнуть швидкості 22 м/с

У неділю на Київ обрушиться шторм: пориви вітру досягнуть швидкості 22 м/с

Надежда Комендантова
штормове попередження, Штормовий вітер, КМДА, Попередження
Вітер. Фото: info-rm.com
Вітер. Фото: info-rm.com

У неділю, 23 грудня, в столиці України очікується сильний поривчастий вітер швидкістю від 17 до 22 м/с. У зв'язку з цим у Києві оголошено штормове попередження.

Про це інформує прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У свою чергу співробітники Управління з питань цивільного захисту КМДА закликали жителів і гостей Києва дотримуватися основних заходів безпеки при таких складних погодних умовах:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то потрібно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Чиновники також нагадали, що при падінні дерев або гілок, при травмуванні людей і т. д. необхідно негайно сповіщати про це екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомляли Українські Новини, погода зміниться кілька разів: Україну накриє сильний сніг з дощами на вихідних.

Також синоптик раніше попередила що на Україну обрушиться циклон зі снігом і шквалами.

 

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