У США відпрацьовували дії на випадок нападу Росії з ядерною зброєю на об'єкти в Європі

У США провели військові навчання, під час яких відпрацьовували маневри, за сценарієм яких Росія завдає ядерного удару по об'єкту НАТО в Європі у той час, як Зеленський висловив стурбованість тенденцією зниження інтересу до війни в Україні.

Про це повідомили представники Пентагону на брифінгу, пише "Новинарня".

За їх словами, були "невеличкі навчання", сценарій яких передбачав непередбачувану ситуацію в Європі, де "йде війна з Росією".

“Російська сторона вирішує задіяти ядерну зброю малої потужності проти об’єкта, розташованого на території НАТО. Потім починається розмова, як це відбувалося б у цьому випадку – спершу з міністром оборони, а потім, у підсумку, з президентом, щоб вирішити, як відповісти”, – розповів представник міністерства оборони США.

Якою саме в цій змодельованій ситуації була б “відповідь”, речники оборонного відомства не конкретизували.

“Відповідь США була б. Не буду про це говорити, але це була б обмежена відповідь”, – зауважив представник Пентагону.

Коли спікерів попросили уточнити, чи був би в такому разі ядерний удар, вони відповіли так:

“Вони (Росія, - ред.) здійснюють напад на нас із застосуванням ядерної зброї малої потужності. Тому під час навчань ми симулювали відповідь з використанням ядерної зброї“.

Як повідомляли Українські Новини, Загороднюк прогнозує підвищення статусу України в НАТО у жовтні.

Раніше повідомлялося про те, що Кабмін схвалив програму "Україна - Організація Північноатлантичного договору" на 2020 рік.