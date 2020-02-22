підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новини
  • Світ
  • Америка
  • У США відпрацьовували дії на випадок нападу Росії з ядерною зброєю на об'єкти в Європі
22 лютого 2020, субота, 15:55 6
Америка 2020-02-22T16:14:18+02:00
Українські Новини
У США відпрацьовували дії на випадок нападу Росії з ядерною зброєю на об'єкти в Європі

У США відпрацьовували дії на випадок нападу Росії з ядерною зброєю на об'єкти в Європі

Ярина Вацяк
Пентагон, Росія, Нато, Ядерна зброя
Пентагон. Фото: wikipedia.org
Пентагон. Фото: wikipedia.org

У США провели військові навчання, під час яких відпрацьовували маневри, за сценарієм яких Росія завдає ядерного удару по об'єкту НАТО в Європі у той час, як Зеленський висловив стурбованість тенденцією зниження інтересу до війни в Україні.

Про це повідомили представники Пентагону на брифінгу, пише "Новинарня".

За їх словами, були "невеличкі навчання", сценарій яких передбачав непередбачувану ситуацію в Європі, де "йде війна з Росією".

“Російська сторона вирішує задіяти ядерну зброю малої потужності проти об’єкта, розташованого на території НАТО. Потім починається розмова, як це відбувалося б у цьому випадку – спершу з міністром оборони, а потім, у підсумку, з президентом, щоб вирішити, як відповісти”, – розповів представник міністерства оборони США.

Якою саме в цій змодельованій ситуації була б “відповідь”, речники оборонного відомства не конкретизували.

“Відповідь США була б. Не буду про це говорити, але це була б обмежена відповідь”, – зауважив представник Пентагону.

Коли спікерів попросили уточнити, чи був би в такому разі ядерний удар, вони відповіли так:

“Вони (Росія, - ред.) здійснюють напад на нас із застосуванням ядерної зброї малої потужності. Тому під час навчань ми симулювали відповідь з використанням ядерної зброї“.

Як повідомляли Українські Новини, Загороднюк прогнозує підвищення статусу України в НАТО у жовтні.

Раніше повідомлялося про те, що Кабмін схвалив програму "Україна - Організація Північноатлантичного договору" на 2020 рік.

Більше новин про: Пентагон Росія Нато Ядерна зброя

Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку
В евакуйованих з Уханя кожні три дні будуть брати аналізи на коронавірус, - секретар РНБО
Новини
Зоряна Скалецька. Фото: facebook.com/lashch
Фото дня: Скалецька звикає до обсервації в Нових Санжарах 16:24
У США відпрацьовували дії на випадок нападу Росії з ядерною зброєю на об'єкти в Європі 15:55
Через ситуацію з евакуацією з Уханя тернопільський губернатор йде у відставку 15:24
В евакуйованих з Уханя кожні три дні будуть брати аналізи на коронавірус, - секретар РНБО 14:33
Всі в обсервації у Нових Санжарах здорові, - заступник міністра охорони здоров'я Коваль 13:52
більше новин
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
Зоряна Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю 23:16
Гончарук прозвітував, що вдалося уряду за п'ять місяців 13:13
Голова "Нашого краю" на Миколаївщині Кормишкін заявив про підготовку у нього обшуків по команді губернатора Стадника 16:10
Єдиний шлях до успіху України - через інвестиції в людей, людина – головний пріоритет держави, - звіт Гончарука 13:35
більше новин
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
Кількість жертв коронавірусу зросла: у Китаї померли 2238 осіб 08:20 Інфографіка
У Музеї історії Києва представлять кураторський арт-проект Ірини Акімової "Погляд з-за лаштунків" 11:21 Прес-реліз
Заворушення в Нових Санжарах: 23 затриманих відпустили, 5 правоохоронців госпіталізовані 11:10
коронавірус. Карта. Скріншот: https://www.healthmap.org/wuhan/
Від коронавірусу померли вже 2360 людей: в США готуються до закриття шкіл та підприємств 09:24
більше новин
Всі в обсервації у Нових Санжарах здорові, - заступник міністра охорони здоров'я Коваль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok