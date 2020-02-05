Кабмин одобрил нацпрограмму сотрудничества с НАТО, максимально приближенную к членству

Кабинет Министров одобрил годовую национальную программу "Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)" на 2020 год.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своем Telegram-канале, передают Українськi Новини.

В частности, Кабмин одобрил проект указа Президента об утверждении годовой нацпрограммы.

По словам Гончарука, в центре внимания программы впервые находятся права, свободы и интересы человека.

Кроме того, впервые разработка документа выполнялась по международной методике Results-Based Management (Управление, ориентированное на результат), которая используется для подготовки подобных документов странами-членами НАТО, Мирового банка и ООН.

Гончарук также отметил, что программа максимально приближена по составу к плану действий по членству (ПДЧ) в НАТО.

Согласно приложению к проекту указа, особенное внимание в программе уделено активизации процессов достижения соответствия критериям членства в НАТО путем ускорения внутреннегосударственных реформ, переводу сектора безопасности и обороны Украины на стандарты НАТО и улучшение взаимосовместимости Вооруженных сил Украины и армий государств-членов НАТО, укреплению демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны Украины, созданию Национальной системы стойкости как комплексного механизма оценки рисков, планирования, реагирования на кризисную ситуацию и возобновление начального состояния государства, а также повышению уровня профессиональной компетентности работников сектора безопасности и обороны Украины.

Согласно пояснительной записке, реализация этого указа не требует дополнительных трат из государственного бюджета.

Проект указа предусматривает, что Министерство культуры, молодежи и спорта, Государственный комитет телевидения и радиовещания, Министерство иностранных дел, Министерство обороны и другие органы, принимающие участие в выполнении годовой нацпрограммы НАТО должны обеспечить регулярное информирование общественности о ходе и результатах ее выполнения.

Как сообщали Українськi Новини, после того, как Украина определила 5 стратегических направлений дальнейшей работы с НАТО, генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО.

В 2018 году в НАТО заявили, что пока не готовы пригласить Украину в программу расширенных возможностей.