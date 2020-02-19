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19 февраля 2020, среда, 18:18 19
Внешняя политика 2020-02-19T18:18:10+02:00
Українські Новини
Загороднюк прогнозирует повышение статуса Украины в НАТО в октябре

Загороднюк прогнозирует повышение статуса Украины в НАТО в октябре

Елена Новикова
Андрей Загороднюк, Минские договоренности, Украина-НАТО, Программа расширенных возможностей, Нато
Украина-НАТО. Фото: Daily
Украина-НАТО. Фото: Daily

Министр обороны Андрей Загороднюк прогнозирует повышение статуса Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО) до партнера с расширенными возможностями в октябре.

Об этом он заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

Загороднюк сообщил, что накануне Мюнхенской конференции по вопросам безопасности он встречался с министрами обороны стран НАТО в Брюсселе.

Он подчеркнул, что в Украине работают советники, консультанты и наблюдатели от стран НАТО, которые оповещают руководство альянса о ходе реформ.

"Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями, если темп реформ будет сохранен. То есть полная поддержка есть", - сказал он.

Также он заявил, что не рассматривается никакой альтернативы "минским договоренностям".

Как сообщали Українськi Новини, Министерство обороны намерено построить военные базы по стандартам НАТО в Мариуполе Донецкой области и Северодонецке Луганской области.

Также Андрей Загороднюк считает, что план "12 шагов" не соответствует политике НАТО и Украины.

Ранее сообщалось о том, что Кабмин одобрил программу "Украина - Организация Североатлантического договора на 2020 год.

 

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