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22 лютого 2020, субота, 15:04 6
Життя 2020-02-22T17:00:02+02:00
Українські Новини
Чеки можуть призвести до пухлин і безпліддя: екологи попередили про небезпеку

Чеки можуть призвести до пухлин і безпліддя: екологи попередили про небезпеку

Ярина Вацяк
Екологія, поради здоров'я, Токсичні відходи, переробка сміття, Сміття, Чек
Чек. Фото: riapo.ru
Чек. Фото: riapo.ru

Факси та касові чеки для здоров'я людини небезпечні, оскільки під час контакту з ними в кров через шкіру потрапляє бісфенол-А.

Про це повідомили активісти-екологи на сторінці в соціальній мережі Facebook "Україна БЕЗ сміття".

"Запам'ятайте, чеки - це не папір. Це термопапір і віна опасна для вашого здоров'я. Коли ви тримаєте в руках касовий чек, факс або інший документ, надрукований термальним принтером, через шкіру в кров проникає небезпечна речовина - бісфенол-А", - йдеться в ньому.

Зазначається, що деякі вчені навіть пов'язують бісфенол А з утворенням багатьох проблем із здоров’ям - наприклад, підвищеним ризиком утворення пухлин, розвитку безпліддя, передчасних пологів.

За даними досліджень, досить потримати чек в руках п'ять секунд, щоб 1 мкг цього токсину проникнув в шкіру. Доза збільшиться в десятки разів, якщо у його взяти вологими руками або сам папірець  буде мокрим.

Саме через Бісфенол А касові чеки не приймають на переробку: крім того, що в термопапері мало целюлози і вихід вторинної сировини з неї дуже низький, вона може забруднити решту макулатури токсинами. Тому здавати чеки в макулатуру не тільки марно, але й шкідливо.

Щоб мінімізувати появу цих відходів на міських звалищах рекомендують в усіх можливих випадках відмовитися від друку чеків, а після контакту з ними обов'язково вимити руки з милом.

Чеки в Києві можна здати на високотемпературне спалювання за адресою: вул Саперно-Слобідська 25/4.

Чеки в Києві можна здати на високотемпературне спалювання за адресою: вул Саперно-Слобідська 25/4.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні 7% території завалено сміттям.

Тим часом, вчені винайшли спосіб для переробки будь-якого виду пластику.

Раніше мобільний застосунок допоміг зібрати тонну сміття в Карпатах.

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