Ученые изобрели способ для переработки любого вида пластика

В то время как в Украине власть поддержала запрет пластика, а встралийские ученые заявили, что им удалось изобрести и запатентовать устройство, которое может утилизировать все виды пластика, которые ранее не поддавались обработке.

Об этом сообщает The Hill.

"Мы просто берем эти материалы и переводим их обратно в жидкости и химические вещества, из которых они получены", - сказал Хамфрис, один из ученых в проете.

Он также добавил, что продукты могут быть преобразованы в битум, бензин или различные виды пластика.

Как отмечается, так называемый каталитический гидротермальный реактор (Cat-HTR) имеет возможность преобразовывать утилизированный пластик на топливо или перерабатывать новый пластик путем химической переработки, которая меняет пластмассы на молекулярном уровне, а затем превращает их обратно в нефть.

Однако процесс отличается от физической переработки тем, что не требует разделения пластмасс по типу или цвету. По запатентованной технологии можно перерабатывать все - от упаковок из-под молока до гидрокостюмов.

Компания ученых Licella готовится продвинуть свою технологию на рынок в Великобритании. Хамфрис объясняет, что там экологическая политика более благоприятна, чем в Австралии.

Как сообщали Українські Новини, загрязнение пластиком вышло на новый уровень в мировом океане.

Напомним, 40 тонн мусора достали из Тихого океана с помощью спутниковых технологий.