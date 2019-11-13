Мобильное приложение помогло собрать тонну мусора в Карпатах

В то время как в Краматорске строят мусорный завод,

Об этом сообщается в пресс-релизе компании EcoHike.

Всего в приложении зарегистрировано более 1000 пользователей, однако их реальное количество может быть и больше, говорят в компании.

EcoHike использовали как одиночные активисты, так и организации во время туристических и эко-походов. Пользователи создали более 60 меток, большинство из этих отметок расположено в пределах украинских Карпат.

Карпаты. Скриншот: YouTube/ GlobalLogicUkraine

Сейчас инженеры компании GlobalLogic, которой принадлежит проект, продолжают получать отзывы от пользователей и расширять функционал приложения.

В планах - добавить возможность прокладывать маршруты с учетом меток, возможность обозначать места, где можно выбросить мусор, внедрить элементы геймификации, а также награждать самых активных пользователей.

Как сообщали Українські Новини, в Грузии с горы Казбек спустили более 20 тонн мусора, где образовалась стихийная свалка из-за массового посещения туристами горы.

Напомним, губернатор Закарпатской области предупредил о том, что Закарпатью угрожает мусорный коллапс - свалки заполнены на 85% или исчерпали свой ресурс.