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22 лютого 2020, субота, 10:23 9
Політика 2020-02-22T10:32:25+02:00
Українські Новини
Зеленський відправив у Нові Санжари секретаря РНБО

Зеленський відправив у Нові Санжари секретаря РНБО

Надежда Комендантова
Олексій Данілов, Секретар РНБО, Нові Санжари, Коронавірус, Володимир Зеленський
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС
Нові Санжари. Фото: Facebook/МВС

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (СБНО) Олексій Данілов вилетів в селище Нові Санжари Полтавської області.

Відвідати селище, в якому були розміщені евакуйовані з Китаю українці, йому доручив президент України Володимир Зеленський, який напередодні записав відеозвернення у зв'язку з протестами у Нових Санжарах після приїзду українців з Китаю, повідомляє прес-служба РНБО.

"Данілов детально ознайомиться з ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих з Китаю українців в медцентрі Національної гвардії "Нові Санжари", - вказується в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, з китайського Уханя було евакуйовано 45 українців, серед яких сім'я з 8-річним сином, молода пара, 20-річні студенти, а також 27 іноземців.

Зеленський вважає, що реакція громадян на евакуацію українців з Уханя продемонструвала, що Україна - це Європа, але епохи Середньовіччя.

Також президент особисто зателефонував дівчині, яка залишилася через собаку в Ухані.

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