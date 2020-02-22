Здорова їжа - не вирок. П'ять незвичайних рецептів смачної вівсянки вранці

Найпопулярнішим сніданком для багатьох українців вважається вівсянка. І не дивно, адже вона дуже проста в приготуванні, і неймовірно корисна для здоров'я і підтримки тонусу. Вівсянка вранці – девіз практично кожного спортсмена, а також джерело енергії на весь день. Українські Новини зібрали добірку різних методів приготування вівсяної каші, які урізноманітнюють здорові і корисні сніданки незабутнім смаком.

Звичайні вівсяні пластівці можна купити в будь-якому супермаркеті. Слід зазначити, що від різних виробників вівсянка може трохи відрізнятися за смаком, величиною пластівців, і т.д. У деяких рецептах вівсяні пластівці рекомендується замочувати.

Традиційна вівсянка на молоці

Інгредієнти:

100 г вівсяних пластівців;

200 мл води;

100 мл молока;

сіль та інші добавки - за бажанням.

Приготування:

Доведіть воду до кипіння і додайте вівсяні пластівці в киплячу воду. Варіть вівсянку близько 10 хвилин на повільному вогні, постійно помішуючи. Додайте молоко, продовжуйте помішувати ще кілька хвилин (не більше 5). Додайте сіль, цукор за смаком.

Вершкова вівсянка на молоці

Інгредієнти:

100 г вівсяних пластівців;

300 мл молока;

трохи вершкового масла;

сіль, цукор та інші добавки - за бажанням.

Приготування:

Нагрійте молоко до кипіння, постійно помішуючи, додайте в нього сіль і цукор. Засипте вівсяні пластівці і варіть близько 10 хвилин, постійно помішуючи. Як тільки каша загусне, вимкніть вогонь. Додайте вершкове масло, добре перемішайте. Залиште вівсянку під кришкою на 5 хвилин.

Вівсянка з різними вівсяними пластівцями (Мюслі)

Інгредієнти:

півчашки великих вівсяних пластівців (близько 50 г);

півчашки середніх вівсяних пластівців (близько 50 г);

дві чашки води (близько 200 мл);

чашка молока (близько 100 мл);

щіпка солі.

Приготування:

Візьміть суху сковороду, розігрійте її на середньому вогні і підсмажте пластівці. Висипати в каструлю пластівці, залийте молоком і водою, доведіть до кипіння і варіть близько 10 хвилин, повільно помішуючи додайте сіль. Накрийте каструлю кришкою і залиште на 5 хвилин. Подавати можна з будь-якими добавками (фрукти, сухофрукти, сметана, йогурт, сир, мед та ін.).

Карамелізована вівсянка

Інгредієнти:

вівсяні пластівці;

молоко;

вода;

цукор за смаком;

сіль 1/2 ч.л.;

груша (також можна використовувати яблука або персики);

цукор;

масло вершкове;

спеції за смаком: кориця, гвоздика, ваніль, кардамон, аніс;

Приготування:

Змішайте воду з молоком, закип'ятіть, зменшіть температуру до середнього. Додайте вівсяні пластівці і варіть 5-7 хвилин. Додайте сіль, цукор. Вимкніть плиту і залиште під кришкою на 10 хвилин настоюватися. Грушу добре вимийте, видаліть серцевину і наріжте кубиками 1*1 см. Масло розтопіть в сковороді, додайте цукор і тримайте на невеликому вогні до розчинення цукру, додайте грушу, спеції і помішуючи доведіть до золотистого кольору (хвилин 5-7). Кашу розкладіть по тарілках, зверху викладіть грушу.

Австралійська вівсянка на молоці

Інгредієнти:

1 чашка вівсяних пластівців;

1 чашка води;

1 чашка молока;

чверть чайної ложки кориці;

дрібка солі;

мед;

очищений і порізаний скибочками банан;

жменя родзинок або інших сухофруктів.

Приготування:

Візьміть вівсяні пластівці, молоко і воду, доведіть до кипіння. Постійно помішуючи, варіть на середньому вогні від 5 до 7 хвилин. Додайте в вівсянку сіль і корицю, знову розмішайте. Готову вівсянку викладіть на тарілку, прикрасьте блюдо шматочками банана і сухофруктами.

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