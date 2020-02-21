На народного депутата вперше завели справу за неперсональне голосування

Офіс генерального прокурора почав розслідувати неперсональне голосування депутата Верховної Ради 21 лютого.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

Позафракційний депутат Владислав Поляк був помічений за кнопкодавством на пленарному засіданні в п'ятницю, 21 лютого, під час голосування за поправки до законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення.

"Генеральний прокурор вніс відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за фактом скоєння одним з народних депутатів України неодноразового голосування замість іншого народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України 21 лютого 2020", - сказано в повідомленні.

На відео видно, як в процесі голосування за поправку №1223 законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення Поляк спочатку голосує на порожньому місці праворуч (місце закріплене за депутатом групи "Довіра" Василем Петьовкою), а потім натискає на кнопку на своєму пульті.

Як повідомляли Українські Новини, 16 січня набув чинності закон про введення штрафу до 85 тис. гривень за неперсональне голосування депутатом Ради.

Раніше кнопкодавством займався депутат Горват, прикрившись газетою.