Весняні канікули 2020. Скільки школярі будуть відпочивати навесні

В той час, як одинадцатиклассники готуються до ЗНО, документи на яке можна подати до 17 березня 2020 року , школярі зовсім скоро підуть на весняні канікули. Про те, коли почнуться і скільки триватимуть весняні канікули, розкажуть Українські Новини.

Згідно Закону України про освіту, кожний навчальний заклад має право самостійно затверджувати терміни канікул. Однак Міністерство освіти України склало рекомендований план шкільних канікул. Таким чином в 2020 році весняні канікули у школярів імовірно почнуться 23 березня і триватимуть до 29 березня включно.

Остаточні терміни проведення канікул можна дізнатися на сайті школи або у секретаря навчального закладу.

Як повідомляли Українські Новини, з 2020 року іноземні студенти будуть здавати на ЗНО обов'язковий іспит на знання мови.

Раніше повідомлялося про те, що школярі почнуть здавати Зовнішнє незалежне оцінювання в кінці травня. 21 травня відбудеться перше ЗНО з математики, 26 травня відбудеться ЗНО з української мови та літератури, а 28 травня – з фізики.