В Украине с 3 февраля начинается регистрация на ВНО: график проведения всех тестов

С 3 февраля в Украине стартует регистрация на участие во внешнем независимом оценивании, которая продлится до 24 марта. Об этом передает "Український центр оцінювання якості та освіти".

Пакет регистрационных документов для прохождения государственной итоговой аттестации в форме ВНО руководители учебных заведений должны подать в период до 17 марта 2020 года.

Внешнее независимое оценивание будет проходить по 11 учебным предметам:

Украинский язык и литература

история Украины

математика

биология

география

физика • химия

английский язык

испанский язык

немецкий язык

французский язык

График проведения ВНО-2020

После отправки пакета документов до региональных центров, участники ВНО могут проверить, на каком этапе обработки их документы с помощью сервиса "Состояние обработки документов". Обработка регистрационных документов длится не дольше 10 рабочих дней.

Как сообщали Українські Новини, иностранные студенты будут сдавать на ВНО обязательный экзамен на знание языка обучения с 2020.

Также в Киеве 24 января завершилась регистрация на пробное ВНО.

Тем временем, выпускники профессионально-технических учреждений и колледжей с 2019 года, кроме украинского языка, будут проходить итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания по математике и истории Украины (на выбор).