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30 января 2020, четверг, 06:37 14 Инфографика
Общество 2020-01-30T06:37:02+02:00
Українські Новини
Как зарегистрироваться на ВНО: пошаговая инструкция

Как зарегистрироваться на ВНО: пошаговая инструкция

Кира Молчанова
Экзамены, Выпускные экзамены, Внешнее независимое тестирование, Инфографика, ВНО, ВНО-2020
Как пройти регистрацию на ВНО. Фото: Pixabay
Как пройти регистрацию на ВНО. Фото: Pixabay

Регистрация на Внешнее независимое оценивание, которое начнется в Украине 3 февраля и продлится до 24 марта, происходит на портале Украинского центра оценивания качества образования. Українські Новини разбирались, как это можно зарегистрироваться.

Действовать нужно в следующем порядке.

1. Определиться с выбором учебного заведения. Нужно внимательно изучить предложения заведений и заранее узнать, какие предметы нужно сдать для поступления на выбранную специальность.

По каждому из выбранных предметов будет установлен результат по шкале 100-200 баллов.

2. Выяснить, в какой категории придется проходить оценивание. Так, в 2020 году ВНО смогут сдавать выпускники заведений среднего образования, ученики и слушатели техникумов, студенты вузов, ученики иностранных учебных заведений, выпускники предыдущих лет. При заполнении регистрационной формы нужно будет указать одну из этих категорий.

Категории для прохождения ВНО. Фото: Украинский центр оценивания качества образованияКатегории для прохождения ВНО. Фото: Украинский центр оценивания качества образования

Кто проходит ВНО? Фото: Украинский центр оценивания качества образованияКто проходит ВНО? Фото: Украинский центр оценивания качества образования

3. Внести на сайт личные данные. Вписать в соответствующие строки имя, фамилию, отчество, серию и номер паспорта, дату рождения. В паспортах в виде ID-карточки серии нет, поэтому поле можно оставить пустым. Дальше нужно указать город, место учебы и класс. Выпускники прошедших лет и те, кто получают образование за рубежом, адрес учебного заведения не указывают.

Дальше все выпускники пишут место официального получения корреспонденции.

4. Выбрать учебные предметы. Их должно быть не больше четырех. В 2020 году выбирать можно будет из следующего списка:

  • украинский язык и литература
  • история Украины
  • математика
  • биология
  • география
  • физика
  • химия
  • английский язык
  • испанский язык
  • немецкий язык
  • французский язык

5. Нажать на кнопку "Сформировать регистрационную карточку и контрольно-информационное письмо". После этого на устройство выпускника автоматически загрузятся документы, которые нужно распечатать.

6. Заполнить документы. В загруженных докуметах будет заявление, которое нужно заполнить и вклеить туда две своих фотографии.

7. Подать документы. Контрольно-регистрационная карточка подается в образовательное учреждение выпускника. Вместе с карточкой нужно подать копию паспорта и документа о среднем образовании. После получения от выпускников регистрационных документов учебное заведение формирует список лиц, которые будут проходить ВНО. Выпускники прошлых лет, а также те, кто учится за рубежом, самостоятельно отправляют пакет документов на адрес регистрационного центра.

Выпускник может сам отслеживать, на каком этапе обработки находятся его документы. Для этого нужно в сервисе "Состояние обработки документов" ввести номер своей регистрационной карточки. Важно понимать, что на обработку документов у специалистов уходит до 10 рабочих дней.

Как сообщали Українські Новини, 3 января началась регистрация для участия в пробном ВНО.

Тем временем, Верховная Рада с 2030 года отменила возможность абитуриентам сдавать ВНО на языке национальных меньшинств, обязав их проходить тестирование только на украинском языке.

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