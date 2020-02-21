Санаторій "Нові Санжари" охороняють 320 нацгвардійців, 70 поліцейських і 16 співробітників ДСНС

320 співробітників Національної гвардії, 70 поліцейських і 16 співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій забезпечують охорону правопорядку в Нових Санжарах Полтавської області, де були розміщені евакуйовані з Уханя (Китай) громадяни.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передають Українські Новини.

Він зазначив, що ситуація в селищі знаходиться під повним контролем.

Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого 9 поліцейських та 1 цивільний постраждали під час заворушень в Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням в медцентрі Нацгвардії евакуйованих з Уханя українців.

5 правоохоронців були госпіталізовані, 4 надали необхідну медичну допомогу і відпустили додому, цивільного також оглянули, він відмовився від госпіталізації.

Правоохоронці затримали підозрюваного у киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя українцями.

Поліція відпустила 23 затриманих під час масових заворушень у Нових Санжарах.

20 лютого депутати Новосанжарського селищної ради закликали Зеленського не допустити розміщення евакуйованих з китайського Уханя громадян в медцентрі "Нові Санжари".

Раніше Зеленський присоромив українців за протести через евакуації громадян з Уханя.