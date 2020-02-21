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21 лютого 2020, пʼятниця, 16:40 18
Суспільство 2020-02-21T16:46:03+02:00
Українські Новини
Полтавська облрада не підтримала звернення до Зеленського про розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах

Полтавська облрада не підтримала звернення до Зеленського про розміщення евакуйованих з Китаю у Нових Санжарах

Елизавета Кесельман
Полтава, Полтавская область, евакуація українців з Уханя, Евакуація українців з Китаю
Полтавська міськрада Фото: central-ua.tv
Полтавська міськрада Фото: central-ua.tv

Депутати Полтавської обласної ради не підтримали звернення до Президента Володимира Зеленського про ситуацію у зв'язку з розміщенням евакуйованих з китайського Уханя громадян в медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари".

Про це йдеться у повідомленні Полтавської обласної адміністрації, передають Українські Новини.

Після обговорення ситуації, що виникла навколо Нових Санжар, депутати тричі намагалися проголосувати за звернення до Зеленського, але необхідну кількість голосів не було набрано.

Зазначається, що на засіданні прийняли участь 46 депутатів з 83, а також голова Полтавської обладміністрації Олег Синегубов, народні депутати Костянтин Касай, Анастасія Ляшенко (обидва - фракція "Слуга народу") і заступник Міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, 20 лютого депутати Новосанжарської селищної ради закликали Зеленського не допустити розміщення евакуйованих з китайського Уханю громадян в медцентрі "Нові Санжари".

Раніше Зеленський присоромив українців за протести через евакуації громадян з Уханя.

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