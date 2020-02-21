У "Укроборонсервісі" провели обшуки через розтрати і корупції

Офіс генерального прокурора з залученням фахівців внутрішнього аудиту державної компанії "Укроборонпром" провів обшук у комплексі будівель дочірнього підприємства державної компанії "Укрспецекспорт" - ДП "Укроборонсервіс".

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Офісу генпрокурора, передають Українські Новини.

За даними слідства, посадові особи ДП "Укроборонсервіс" при здійсненні організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, ймовірно, завдали державі значних збитків.

Крім того, зазначені посадові особи можуть бути причетні до присвоєння, розтрату та заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Розпочато Кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367 (службова недбалість), ч. 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Раніше, 5 лютого, СБУ провела обшуки в редакції програми "Гроші" у зв'язку з чим телеканал "1+1" порахував обшуки тиском і зажадав коментарів Баканова.