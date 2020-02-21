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21 лютого 2020, пʼятниця, 15:25 7
Судова влада 2020-02-21T15:36:06+02:00
Українські Новини
Нехай собі біснуються: екс-міністр оборони Гриценко відреагував на вирок російського суду

Нехай собі біснуються: екс-міністр оборони Гриценко відреагував на вирок російського суду

Елизавета Кесельман
Міністр оборони, Екс-міністр оборни, Анатолій Гриценко, Арешт Гриценка
Анатолій Гриценко. Фото: facebook/ Анатолій Гриценко
Анатолій Гриценко. Фото: facebook/ Анатолій Гриценко

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко, якого суд заочно засудив до 6 років колонії за заклики до терористичних актів на території Росії, заявив, що цей вирок не має ніякого відношення ні до права, ні до справедливості. Про це він написав на своєму Facebook, передають Українські Новини.

"Як я до того ставлюся? В моєму розумінні, тероризм - це рейди російських диверсійних груп, які несуть вогонь і смерть на нашу з Вами землю; це збивання російським БУКом цивільного лайнера MH17 і вбивство майже трьохсот невинних цивільних, у тому числі дітей; це отруєння/вбивство російським "Новачком" людей на території чужих держав. Це - дійсно тероризм, і саме так його розуміють у цивілізованому світі. На жаль, тероризм цей - досі не покараний. А те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді", не має ніякого відношення ні до права, ні до справедливості. Нехай собі біснуються", - заявив Гриценко.

Він додав, що Московський суд не тільки визнав його "терористом" і виніс вирок у вигляді 6 років перебування в колонії, але і після цього позбавив права займати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування на 3 роки.

Екс-міністр оборони допустив, що позбавлення права обіймати певні посади поширюється тільки на російські органи влади.

Як повідомляли "Українські Новини", у квітні 2019 року суд у Росії заочно заарештував Анатолія Гриценка.

В липні 2018 року Слідчий комітет Росії заочно пред'явив звинувачення Гриценко закликів до скоєння терактів у залізничних поїздах в РФ.

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