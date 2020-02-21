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21 февраля 2020, пятница, 13:00 12
Судебная власть 2020-02-21T13:05:06+02:00
Українські Новини
Суд заочно приговорил к 6 годам колонии экс-министра обороны Гриценко за призывы к террактам в России, - ТАСС

Суд заочно приговорил к 6 годам колонии экс-министра обороны Гриценко за призывы к террактам в России, - ТАСС

Елизавета Драбкина
Российский суд, Призыв к теракту, Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко. Фото: facebook.com/Анатолий Гриценко
Анатолий Гриценко. Фото: facebook.com/Анатолий Гриценко

Второй Западный окружной военный суд Москвы заочно приговорил бывшего министра обороны Анатолия Гриценко к 6 годам колонии за призывы к террористическим актам на территории России.

Об этом говорится в сообщении российского информационного агентства "ТАСС", передают Українськi Новини.

"Суд, выслушав мнения сторон, признал виновным Гриценко по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (призывы к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации с использованием средств массовой информации) и постановил назначить ему заочное наказание в виде шести лет колонии общего режима", - огласил приговор судья Даниил Логачев.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Гриценко в призывах к совершению терактов в железнодорожных поездах в РФ.

Как сообщали Українськi Новини, Россия объявила в розыск экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Потом Басманный районный суд Москвы (Россия) заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

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