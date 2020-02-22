Долар падає третій тиждень поспіль: як змінився курс валют в обмінниках

За минулий тиждень курс продажу готівкового долара падав в обмінних пунктах київських банків третій тиждень поспіль. Так, долар впав на 3,72 коп. до 24,5160 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,53% до 24,2687 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua, передають Українські Новини.

Середній курс купівлі євро з 14 по 21 лютого знизився на 13,79 коп. до 26,1653 UAH/EUR, курс продажу знизився на 18,12 коп. до 26,5477 UAH/EUR.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро Російський рубль (10) Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній курс на 21 лютого 24,2687 24,5160 26,1653 26,5477 3,4500 3,9100 Порівняно з 14 лютого -0,0253 -0,0372 -0,1379 -0,1812 -0,0300 -0,0200

Використано дані компанії BIN.ua, надані Українським Новинам.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 20 лютого на 2,14% до 24,5253 UAH/USD, курс купівлі знизився на 2,90 коп. до 24,2656 UAH/USD.

Тим часом, рубль трохи підріс в обмінниках Києва перед вихідними.

Також стало відомо, що експерти Міжнародного валютного фонду прибули в Україну.