З Дубневича зняли браслет

Вищий антикорупційний суд скасував депутату Верховної Ради Ярославу Дубневичу (депутатська група "За майбутнє"), якого взяли під варту в листопаді 2019 року, зобов'язання носити електронний браслет.

Про це Українським Новинам повідомив його адвокат Станіслав Пелюк.

"Відмовили вчора у продовженні строку дії цього зобов'язання", — сказав він.

При цьому адвокат додав, що Дубневич і так не носив браслет з технічних причин.

Всі інші обов'язки для Дубневича, в тому числі заборона на виїзд за кордон, продовжено ще на 2 місяці.

Як повідомляли Українські Новини, вищий антикорупційний суд відмовився накласти арешт на 119 тис. доларів і 102 тис. євро зятя депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича, які були знайдені і вилучені в ході обшуку будинку депутата.

До цього Вищій антикорупційний суд повернув 10 млн гривень, які були внесені за депутата Верховної Ради Ярослава Дубневича в якості застави. Гроші повернуті заставодавцю оскільки за Дубневича було внесено заставу в розмірі 100 млн гривень, однак пізніше суд збільшив суму застави до 90 млн гривень.