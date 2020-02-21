Путін не дивився "Слугу народу" і сподівається домовитися з Зеленським

Президент Росії Володимир Путін не дивився серіал "Слуга народу" і сподівається домовитися з Президентом Володимиром Зеленським про мир і дружбу між Україною і Росією.

Про це він повідомив в інтерв'ю російському інформаційному агентству "ТАСС", передають Українські Новини.

"Я не дивився", - відповів він на питання про те, чи бачив серіал "Слуга народу", в тому числі епізод з годинником як у Путіна – Hublot.

Після запитання про те, чи є ймовірність, що вдасться домовитися із Зеленським, перепитав Путін, про що саме.

У відповідь на уточнення, що про мир і дружбу Президент РФ відповів, що "надія помирає останньою".

"На жаль, ось він (Зеленський) приїхав з Парижа (зустрічі лідерів "нормандського формату" - України, Росії, Німеччини та Франції) і почав говорити про те, що треба переглядати "мінські угоди". Це викликає питання. Тим не менш, ми змогли домовитися про обмін утримуваних осіб, по газу", - додав Путін.

Він назвав припинення дружби України і РФ втратою.

Путін знову повторив, що вважає українців і росіян одним народом, незважаючи на те, що в Україні багатьом така думка не подобається.

До незалежності від російської держави і національної самосвідомості українців, за його словами, необхідно ставитися з повагою, проте в той же час не забувати про спільну історію і спільності.

Він також висловив переконання в тому, що об'єднання зусиль України та Росії дає обом країнам конкурентні переваги, а роз'єднання робить слабкіше.

Як повідомляли Українські новини, президент Володимир Зеленський на зустрічі в Мюнхені закликав міжнародних партнерів і бізнес-представників інвестувати в проекти по відновленню та реінтеграції Донецької і Луганської областей.

До цього президент України поділився своїм занепокоєнням щодо зниження інтересу до війни в Україні.