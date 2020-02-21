"Нафтогаз" знизив на 12-15% ціни на газ для промспоживачів на березень

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на березень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлена на рівні 4 777,2 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 5 527,2 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна складе 5 527,2 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на лютий ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 14-15% до 5 593 - 6 249,6 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Раніше Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі TTF.

Також Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.