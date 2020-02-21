підписатися на розсилку
24.2 24.51
26.1 26.53
˟
  • Новини
  • Економіка
  • "Нафтогаз" знизив на 12-15% ціни на газ для промспоживачів на березень
21 лютого 2020, пʼятниця, 13:54 6
Економіка 2020-02-21T13:59:22+02:00
Українські Новини
"Нафтогаз" знизив на 12-15% ціни на газ для промспоживачів на березень

"Нафтогаз" знизив на 12-15% ціни на газ для промспоживачів на березень

Григорий Яковенко
Газ, Ціни на газ, Промспоживачі, Нафтогаз
Природний газ (иллюстрація). Фото: unian.net
Природний газ (иллюстрація). Фото: unian.net

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" знизила на березень ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 12-15% до 4 777,2 - 5 527,2 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Про це йдеться в прейскуранті "Нафтогазу", передають Українські Новини.

Ціна на газ "Нафтогазу" для промислових споживачів, які споживають від 50 тис. куб. м у місяць, за умови відсутності заборгованості за газ і на умовах передоплати, встановлена на рівні 4 777,2 гривень/тис. куб. м, на умовах оплати за фактом поставки - 5 527,2 гривень/тис. куб. м.

При цьому для промислових споживачів, які споживають до 50 куб. м в місяць включно, ціна складе 5 527,2 гривень/тис. куб. м.

Як повідомляли Українські Новини, "Нафтогаз" знизив на лютий ціни на природний газ для промислових споживачів та установ, що фінансуються з державного бюджету, на 14-15% до 5 593 - 6 249,6 гривень/тис. куб. м (всі ціни вказані з ПДВ) залежно від умов споживання та оплати.

Раніше Кабінет Міністрів обмежив ціну продажу газу для побутових споживачів і виробників тепла згідно з положенням про спеціальні зобов'язання (ПСО) середньоарифметичним значенням ціни на нідерландському газовому хабі TTF.

Також Оржель заявив, що ціна на природний газ для населення у 1-му кварталі 2020 року буде нижче 8,55 тис. гривень/тис. куб. м.

Більше новин про: Газ Ціни на газ Промспоживачі Нафтогаз

Суд заочно засудив до 6 років колонії екс-міністра оборони Гриценка за заклики до терактів у Росії, - ТАСС
З поїзда "Київ - Москва" зняли китаянку з підозрою на коронавірус: "Укрзалізниця" перевіряє інформацію
Новини
Поїзд до Москви виявився найприбутковішим в 2019 14:37 Документ
"Середньовіччя. Потрібен стартап з критичного мислення", - Зеленський про Нові Санжари 14:16
Співак Шнуров піде в Держдуму першим номером від "Партії росту", — росСМИ 14:12
Путін не дивився "Слугу народу" і сподівається домовитися з Зеленським 14:07
"Нафтогаз" знизив на 12-15% ціни на газ для промспоживачів на березень 13:54
більше новин
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
Зоряна Скалецька добровільно залишилася в ізоляції разом з евакуйованими з Китаю 23:16
Літак. Фото: Інформатор
Літак з евакуйованими з Уханя українцями прилітає в "Бориспіль" 08:17
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
Державна регуляторна служба вважає неприпустимим підписання Президентом закону з "маржею Холодова" 15:05
більше новин
У 1 кварталі цього року клієнти "Волиньгазу" з автономним опаленням сплатять за доставку газу на 27% менше 17:46
Страх, брехливі новини і недовіра до системи: що пишуть світові ЗМІ про протести в Нових Санжарах 09:27
Названа трійка найкращих голів ОДА: Скальський, Шмигаль, Прокопенко 09:37 Інфографіка
Частина персоналу медичного центру "Нові Санжари" звільнилася перед евакуацією українців з Китаю, - депутат 15:22 Доповнено
У Кабміні дали відповіді на найпопулярніші питання про евакуацію, обсервацію та коронавірус 15:51
більше новин
Банкіри та аналітики розповіли, чого чекати від долара на початку весни
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok