Банкіри та аналітики розповіли, чого чекати від долара на початку весни

Банкіри та аналітики прогнозують збереження курсу гривні на рівні 24,3-24,8 UAH / USD в березні.

Про це вони повідомили в коментарі Українським Новинам.

"Лютий на валютному ринку проходить досить спокійно. Ми бачимо невеликі коливання долара в межах 10 копійок. Головним маркет-мейкером на ринку як і раніше є Нацбанк, який постійно згладжує різкі коливання в будь-яку сторону. Курс останнім часом знаходиться в межах 24,50 UAH / USD, що є поточним індикатором для ринку. Головними продавцями валюти на ринку є великі агроекспортёри і металурги", - прокоментував Ярослав Кабін директор департаменту казначейства Ідея Банку.

При цьому банкір зазначив, що нерезиденти-покупці ОВДП вже не так сильно присутні на ринку, що говорить про поступове згасання інтересу до українського держборгу.

"На кінець лютого ми очікуємо курсовий коридор 24,30-24,70 і поки ми не бачимо тенденцій в найближчим часом до девальвації або ревальвації. У березні можливе зростання пропозиції валюти з боку агроекспортёров в зв'язку з підготовкою до нового сезону, але регулятор буде намагатися як і раніше надлишок валюти викуповувати з ринку. Тому в березні ми очікуємо курсовий коридор 24,00-24,80 UAH / USD", - підкреслив він.

У свою чергу Євгенія Ахтирко, аналітик Concorde Capital, також прогнозується відносну стабільність курсу гривні найближчим часом.

"У лютому на міжбанку пропозиція валюти перевищує попит, тому відчувається ревальваційний тиск. Відповідно до думки учасників ринку, підтримку валютного ринку дав продаж валюти аграріями і металургами. У той же час, Нацбанк намагається перешкодити надмірному зниженню курсу, виступаючи активним покупцем валюти. Найбільш ймовірно, що в таких умовах курс буде перебувати біля позначки 24,5 UAH / USD", - зазначила аналітик Concorde Capital.

За її даними, результати останніх аукціонів з розміщення ОВДП показали, що інтерес інвесторів-нерезидентів до гривневих боргових паперів, швидше за все вже згас.

Таким чином, валютний ринок позбавляється значного потоку валюти, який в минулому році справив значний вплив на формування курсу.

У той же час, за її словами, традиційний весняний приплив валюти з боку аграріїв, швидше за все, збережеться.

"На даний момент складно передбачити чинники, які могли б зробити істотний девальваційний тиск на гривню. Не виключено, що валютний ринок знову буде піддаватися психологічним атакам, пов'язаним з передбаченнями з приводу" піраміди ОВДП, яка впаде ". Це викликатиме сплески панічних настроїв, що буде впливати на формування курсу", - підсумувала Ахтирко.

Як повідомляли Українські Новини, в жовтні минулого року американський фінансовий холдинг JP Morgan прогнозував, що в першому кварталі 2020 року гривня може девальвувати до 25,5 UAH / USD, у другому кварталі - до 26,3 UAH / USD і в третьому - до 27 UAH / USD.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження в середу на 3 коп. в четвер зміцнився на 3 коп. до 24,45 UAH / USD.

З 14 по 21 лютого курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 3,72 коп. до 24,5160 UAH / USD, курс купівлі знизився на 2,53 коп. до 24,2687 UAH / USD третій тиждень поспіль.