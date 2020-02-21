Звіт Гончарука і мораторій на продаж землі: чим сьогодні займеться Рада

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю заслухає звіт Кабінету Міністрів за 2019 рік.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада заслухає звіт уряду і доповідь міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької про засоби боротьби з коронавірусом в Україні.

Також Рада зачитає депутатські запити, і продовжить розглядати законопроєкт №2178-10 про скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 року.

До цього було розглянуто 1 193 з 4 018 поправок.

Парламент приступив до розгляду документа 6 лютого.

Крім того, в порядку денному зазначені в 1-му читанні законопроєкти №3003 про схвалення допуску в Україну іноземних військових підрозділів для участі в багатонаціональних навчаннях у 2020 році та №3015 про поділ посад головнокомандувача і начальника Генерального штабу Збройних сил та встановлення його з 1 березня 2020 року замість 1 січня 2021 року, а також законопроєкт №2500 про зміну законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про протидію корупції" (2-ге читання).

Як повідомляли Українські Новини, уряд витратив 84 тис. гривень на підготовку та презентацію звіту про свою роботу за 2019 рік,а директор фірми Magonova & Partners Анастасія Магонова заявила, звіт Кабінету міністрів компанія готувала цілодобово.

Станом на початок лютого, уряд Олексія Гончарука не виконало майже половину завдань президента Володимира Зеленського, а Верховній Раді не виключають відставку уряду.