Работа в Украине: какие сферы самые популярные среди молодежи

В то время, как в Украине за счет пенсии снизился уровень безработицы, молодые украинцы предпочитают развиваться в сферах маркетинга, рекламы и PR. О том, какие вакансии больше всего интересуют молодежь, пишет Сегодня.

Так, эксперты рекрутингового портала hh.ua|grc рассказывают, что молодые соискатели называют самыми предпочтительными сферами занятости маркетинг, рекламу и PR (14%), ІТ-сферу (11%), а также и искусство и культуру (8%).

"Такие предпочтения обусловлены необходимостью сочетать работу и учебу — предложения о работе с гибким графиком превалируют именно в перечисленных профсферах. Однако это также доказывает тезис, что технологичность сферы и компаний является достаточно весомым критерием ее выбора как места работы. К тому же, как показало исследование, удобный график и возможность самостоятельно выбирать рабочие часы (которые, опять же, присущи чаще всего именно этим сферам) являются одними из принципиально важных моментов для молодого поколения", — отмечают аналитики.

А вот меньше всего молодежь хочет связывать свое будущее с государственными учреждениями и некоммерческими организациями: только 0,6% респондентов выбрали эту сферу.

Антонина Стадник HR Generalist компании UAPAY подтверждает, что молодежь стремится в ІТ-сферу; кроме того, многие заинтересованы в консалтинге, банковском деле.

"Многие небезосновательно полагают, что именно в этих сферах они смогут добиться успеха и хорошо зарабатывать", — поясняет Стадник.

Правда, начинать придется с самых низов, выполняя мелкие поручение и набираясь нужного опыта. А вот если речь идет об ІТ, то эксперты советуют молодым украинцам присмотреться к работе в качестве тестировщиков ПО или junior-разработчиков на различных проектах.

По данным сайта по поиску вакансий Jooble, студенты также предпочитают гибкий график работы, а среди самых популярных вакансий можно выделить следующие: промоутер, кассир, официант, мерчендайзер, продавец-консультант, оператор call-center.

"Очень много зависит от личных качеств человека и его компетенций. Коммуникабельный молодой человек со знанием английского на уровне upper-intermediate может претендовать на позицию Customer Support и работать в поддержке американских пользователей без ущерба для своей учебы. А такой же коммуникатор, но без знания иностранных языков, может устроиться в любой супермаркет в роли продавца-консультанта, работать в call-center или менеджером по продажам", — комментирует Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble.

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