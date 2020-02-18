подписаться на рассылку
24.2 24.51
26.1 26.6
˟
18 февраля 2020, вторник, 09:35 29
Общество 2020-02-18T10:15:02+02:00
Українські Новини
Работа в Украине: какие сферы самые популярные среди молодежи

Работа в Украине: какие сферы самые популярные среди молодежи

Анна Рудык
работа, Вакансии, Трудоустройство, рынок труда
Работа. Фото: pixabay
Работа. Фото: pixabay

В то время, как в Украине за счет пенсии снизился уровень безработицы, молодые украинцы предпочитают развиваться в сферах маркетинга, рекламы и PR. О том, какие вакансии больше всего интересуют молодежь, пишет Сегодня.

Так, эксперты рекрутингового портала hh.ua|grc рассказывают, что молодые соискатели называют самыми предпочтительными сферами занятости маркетинг, рекламу и PR (14%), ІТ-сферу (11%), а также и искусство и культуру (8%).

"Такие предпочтения обусловлены необходимостью сочетать работу и учебу — предложения о работе с гибким графиком превалируют именно в перечисленных профсферах. Однако это также доказывает тезис, что технологичность сферы и компаний является достаточно весомым критерием ее выбора как места работы. К тому же, как показало исследование, удобный график и возможность самостоятельно выбирать рабочие часы (которые, опять же, присущи чаще всего именно этим сферам) являются одними из принципиально важных моментов для молодого поколения", — отмечают аналитики.

А вот меньше всего молодежь хочет связывать свое будущее с государственными учреждениями и некоммерческими организациями: только 0,6% респондентов выбрали эту сферу.

Антонина Стадник HR Generalist компании UAPAY подтверждает, что молодежь стремится в ІТ-сферу; кроме того, многие заинтересованы в консалтинге, банковском деле.

"Многие небезосновательно полагают, что именно в этих сферах они смогут добиться успеха и хорошо зарабатывать", — поясняет Стадник.

Правда, начинать придется с самых низов, выполняя мелкие поручение и набираясь нужного опыта. А вот если речь идет об ІТ, то эксперты советуют молодым украинцам присмотреться к работе в качестве тестировщиков ПО или junior-разработчиков на различных проектах.

По данным сайта по поиску вакансий Jooble, студенты также предпочитают гибкий график работы, а среди самых популярных вакансий можно выделить следующие: промоутер, кассир, официант, мерчендайзер, продавец-консультант, оператор call-center.

"Очень много зависит от личных качеств человека и его компетенций. Коммуникабельный молодой человек со знанием английского на уровне upper-intermediate может претендовать на позицию Customer Support и работать в поддержке американских пользователей без ущерба для своей учебы. А такой же коммуникатор, но без знания иностранных языков, может устроиться в любой супермаркет в роли продавца-консультанта, работать в call-center или менеджером по продажам", — комментирует Оксана Огневая, Head of Recruitment and Management Practice портала по поиску работы Jooble.

Как сообщали Українські Новини, стало известно, кто из украинцев может лишиться работы из-за новых технологий.

Также сообщалось, как рынок труда тянет вниз экономику.

Больше новостей о: работа Вакансии Трудоустройство рынок труда

В Украине каждый пятый человек получает больше 15 ...
Безработица в Украине резко начала расти: на одну ...
Когда пенсии не достаточно: где найти работу людям...
ІТ, реклама и сфера услуг: куда трудоустраивается ...
В Украину едет очередная миссия МВФ
Эвакуация граждан из Китая: самолет дезинфицируют, а все отходы с него сожгут
Новости
Аваков исключает, что во время выборов на Донбассе к патрулированию допустят боевиков 10:28
Доллар и евро обвалились: курс валют в обменниках на вторник 10:15
Зеленский намерен упростить условия поступления для крымчан в украинские ВУЗы 10:15
Украинцев предупредили о высокой снеголавинной опасности и порывах ветра 10:03
Власти Запорожья сегодня открыли школы после карантина 09:52
больше новостей
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
У Лаврова выдвинули условие для проведения встречи "нормандской четверки" 08:43
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
Нацбанк повысил курс гривны: почем валюта в начале недели 06:00
Сергей Трофимов. Фото: obozrevatel.com
Замглавы Офиса президента пришел на съезд "Слуги народа" с рюкзаком за €2000 13:55
больше новостей
Налоги в Украине начнут платить по-новому: для кого вырастет ставка 05:40
В Украине ужесточился контроль за автомобильным газобалонным оборудованием (ГБО) 15:39 Видео
"Фармак" ежегодно инвестирует в научные исследования и разработки $15 млн 10:15
Повышение пенсионного возраста: каких последствий стоит ожидать украинцам 05:50
Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов 16:54
больше новостей
Украина хочет эвакуировать из Уханя граждан РФ, Нидерландов, Бразилии и Аргентины
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok