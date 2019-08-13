Эксперт назвала 4 востребованные професии, для которых нужно высшее образование

Самые востребованные професии в Украине не требуют высшего образования и относятся к рабочим специальностям, однако есть и исключения.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщила HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Если мы говорим про количество вакансий, про первую десятку, то это, как правило, универсальные профессии, не требующие, в большинстве своем, высшего образования. Это продавцы-консультанты, производство, рабочие специальности, охранники, официанты, повара, шеф-повара, торговые представители, бухгалтера, веб-разработка, по Киеву - это интернет-маркетинг, иногда попадаются складские профессии и строительство, летом в сезон", - сообщила Пашкина.

По ее словам, из этого перечня только четыре требуют высшего образования и встречаются в основном по Киеву. Речь о бухгалтерах, веб-разработчиках, интернет-маркетологах и торговых представителях.

"Человек может очень быстро войти в профессию и поменять ее. Сегодня был продавец-консультант, заскучал, - решил уйти в официанты, выучил меню, - вот уже и официант. Даже на поваров, шеф-поваров берут начинающих специалистов - какое-то время вы чистите картошку, заготавливаете салаты, но в течение определенного периода, вы можете, что называется "на рабочем месте" - получить профессию и вырасти в ней", - объяснила эксперт.

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