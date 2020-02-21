Мінкультури вдвічі зменшило плату за оренду Палацу спорту для спортивних заходів

Міністерство культури, молоді та спорту знизило орендну плату Палацу спорту для проведення спортивних заходів з 280 тис. гривень до 170 тис. гривень з березня 2020 року. Про це повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський на своїй сторінці в Facebook, передають Українські Новини.

"В рамках розвитку проекту "Місто спорту" ми відкриваємо програму "Доступний спорт". Так, спеціальна вартість Палацу спорту з 1 березня 2020 року становитиме 170 тис. гривень", - написав він.

Міністр також зазначив, що зараз проведення спортивного заходу коштує 280 тис. гривень.

За його словами, Мінкультури та керівництво Палацу спорту докладають максимум зусиль, щоб зробити спорт доступним для всіх.

Крім цього, він підкреслив, що запрошує федерації для проведення змагань і навчально-тренувальних зборів.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 лютого 2020 року в Україні діють нові правила оренди державного майна.

Також в ході проведення аукціону щодо оренди приміщення в одному з терміналів аеропорту "Бориспіль" його ціна зросла у 19 разів.