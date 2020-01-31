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31 января 2020, пятница, 12:09 21
Экономика 2020-01-31T12:09:12+02:00
Українські Новини
Цена помещения в аэропорту "Борисполь" в ходе аукциона выросла в 19 раз

Цена помещения в аэропорту "Борисполь" в ходе аукциона выросла в 19 раз

Елена Литвин
Аэропорт Борисполь, Аренда помещений, Аукцион, Мининфраструктуры
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины
Аэропорт Борисполь. Фото: Facebook Департамент консульской службы МИД Украины

Министерство инфраструктуры констатирует, что в ходе проведения первого аукциона по аренде помещения в терминале F международного аэропорта "Борисполь" (Киевская область) его окончательная цена превысила стартовую в 19 раз до 4,68 млн гривен в месяц.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українськi Новини.

"Стартовая арендная плата была 243,702 тыс. гривен. А по результатам конкурса она составляла 4,678 млн гривен в месяц. Результат превзошел ожидания в 19 раз", - сказано в нем.

Отмечается, что в аукционе приняли участие 12 компаний, имя победителя не разглашается.

Площадь помещения составляет 191 кв. м.

Как сообщали Українськi Новини, в январе Фонд государственного имущества (ФГИ) выставил 29 объектов в терминалах D и F аэропорта "Борисполь" для предоставления в аренду.

Ранее председатель ФГИ Дмитрий Сенниченко заявил, что ФГИ договорился с Министерством инфраструктуры о том, что в аренду будут передаваться только объекты с определенной площадью и целевым назначением, что будет способствовать прозрачности проведения конкурса и поможет более эффективно использовать государственное имущество.

Тем временем гендиретор аэропорта Павел Рябикин задекларировал 489,1 тыс. гривен зарплаты в январе.

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