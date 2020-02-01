В Украине будут действовать новые правила аренды государственного имущества

C 1 февраля 2020 года вступает в силу новый закон "Об аренде государственного и коммунального имущества".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины в Facebook.

Как отметили в пресс-службе, согласно закону аренда государственного, а также коммунального имущества будет происходить через систему ProZorro.Продажи.

Пресс-служба назвала последовательность новой процедуры передачи имущества в аренду:

Принятие решения о намерении передачи имущества в аренду; Внесение информации о потенциальном объекте аренды в ЭТС (электронную торговую систему); Принятие решения о включении потенциального объекта аренды в одни из Перечней; Публикация информации в ЭТС о включенном в Перечень потенциальном объекте аренды; Размещение в ЭТС объявления о передаче имущества в аренду; Проведение аукциона или передача объекта в аренду без аукциона, заключение и публикация в ЭТС договора аренды.

Инфографика. Фото: Facebook/Фонд госимущества

Как сообщали Українські Новини, Президент подписал закон об упрощении аренды государственного и коммунального имущества.

Тем временем за 8 месяцев Киевский метрополитен получил 20 млн гривен за сдачу в аренду своих помещений.