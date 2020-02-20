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20 лютого 2020, четвер, 23:49 8
Силові структури 2020-02-20T23:50:39+02:00
Українські Новини
Підозрюваного у киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя затримали

Підозрюваного у киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя затримали

Валерия Драгомирова
Аваков, Олексій Гончарук, Евакуація українців, Нові Санжари
Нові Санжари. Фото: Радіо Свобода
Нові Санжари. Фото: Радіо Свобода

Правоохоронці затримали підозрюваного у киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя (Китай) українцями.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком в Нових Санжарах (Полтавська область), передають Українські Новини.

Він повідомив, що чоловік, який імовірно кидав каміння в автобус, затриманий.

Крім того, правоохоронці повідомили, що всього було затримано 24 людини, з них 17 вранці і пізніше ще 7.

Розбите вікно. Скріншот: Instagram/o_nowikРозбите вікно. Скріншот: Instagram/o_nowik

Як повідомляли Українські Новини, 9 поліцейських постраждали під час заворушень в Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням в медичному центрі цього населеного пункту евакуйованих з Уханя українців.

Раніше у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестуючих проти ввезення евакуйованих з Уханя.

Крім того, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має намір провести 2 тижні в медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими українцями.

Тим часом Китай вирішує питання розміщення трьох недопущених на евакуацію українців, температура яких нормалізувалася.

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