Підозрюваного у киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя затримали

Правоохоронці затримали підозрюваного у киданні каменів в автобус з евакуйованими з Уханя (Китай) українцями.

Про це міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком в Нових Санжарах (Полтавська область), передають Українські Новини.



Він повідомив, що чоловік, який імовірно кидав каміння в автобус, затриманий.



Крім того, правоохоронці повідомили, що всього було затримано 24 людини, з них 17 вранці і пізніше ще 7.

Розбите вікно. Скріншот: Instagram/o_nowik

Як повідомляли Українські Новини, 9 поліцейських постраждали під час заворушень в Нових Санжарах, пов'язаних з розміщенням в медичному центрі цього населеного пункту евакуйованих з Уханя українців.



Раніше у Нових Санжарах Нацгвардія розчистила дороги від протестуючих проти ввезення евакуйованих з Уханя.



Крім того, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька має намір провести 2 тижні в медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими українцями.



Тим часом Китай вирішує питання розміщення трьох недопущених на евакуацію українців, температура яких нормалізувалася.