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20 лютого 2020, четвер, 17:47 8
Суспільство 2020-02-20T17:48:23+02:00
Українські Новини
Зеленський закликав українців до єднання в День Героїв Небесної сотні

Зеленський закликав українців до єднання в День Героїв Небесної сотні

Валерия Драгомирова
Володимир Зеленський, Єднання, Євромайдан, День Героїв Небесної Сотні
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський закликає українців до єднання в День Героїв Небесної сотні.

Звернення Зеленського до українців оприлюднено на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Сьогодні ми вшановуємо подвиг Героїв Небесної сотні, які віддали свої життя за європейський вибір нашого народу, демократичні цінності, можливість достойно жити і будувати краще майбутнє. Цей день - данина жертовності, героїзму, мужності та патріотизму. Це символ незламності і джерело натхнення для українських воїнів, які зараз захищають Україну. Закликаю весь український народ до єднання в цей сповнений викликів для нашої держави час", - сказав президент.

Він запевнив, що курс держави на реалізацію ключових вимог українського суспільства залишається незмінним і висловив співчуття родинам загиблих на Майдані.

Як повідомляли Українські Новини, з 2015 року 20 лютого Україна відзначає День Героїв Небесної сотні.

У четвер Зеленський, коментуючи евакуацію українців з китайського Уханя і акції протесту в ряді регіонів проти можливого розміщення їх на карантин, зазначив, що бактеріологічної небезпеки немає, але є небезпека забути про те, що всі ми люди і всі ми - українці.

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