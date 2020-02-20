Сегодня чтят Героев Небесной сотни. Программа мероприятий

Шесть лет назад на Майдане произошло самое жестокое противостояние. В эти дни в центре Киева погибло больше всего участников Революции Достоинства. Тысячи были ранены, а десятки до сих пор считаются пропавшими без вести. На следующий день на Майдане прощались с погибшими, которых уже окрестили "Небесной сотней".

Сегодня во многих городах Украины проходят мемориальные мероприятия, посвященные памяти погибших героев.

В Киеве программа выглядит так:

11:00 — Панихида по Героями Небесной сотни.

Экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников.

Аллея Героев Небесной сотни.

11:00 — "Ангелы памяти" — тихая акция в память о погибших во время Революции Достоинства.

12:00 — Кураторская экскурсия по выставочному проекту под открытым небом "Столетие несокрушимых".

Фотографии отражают столетнюю борьбу украинцев за государственность.

В 2018 году исполнилось 100 лет со дня создания Украинского государства.

Уличная выставка демонстрирует особенности освободительного движения, уникальные черты сопротивления, в частности средства, которых требовала борьба в разные времена.

Авторы экспозиции проявили свежий взгляд на историю легиона УСС, время УНР, Холодный Яр, УПА, повстанцев в лагерях ГУЛАГа, диссидентов, Революцию на граните, Оранжевую революцию, революцию Достоинства и приглашают посетителей найти параллели между событиями прошлого и Евромайданом.

14:00 — Памятная программа "Благодарны за свободу".

Инсталляции с майдановских артефактов Самообороны Майдана и Медиков Майдана.

Выставка фотографий Юрия Билака "Майдан. История будущего".

15:00 — Презентация видео "10 историй из цикла "Характеры Достоинств" — о жизни и характерах погибших майдановцев.

Рассказ автора - Дарьи Кульчицкой.

15:30 — Концерт памяти с участием майдановских музыкантов.

Участники: "TaRuta", "Хорея Козацька", Сестры Тельнюк, "Рутения", Ярема Шевчук, лидер группы "Мандры" Сергей Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михаил Хай, Зеник, Владимир Гонский, Руслана Лоцман, проект Ларисы Руснак "Ветер с востока".

18:00 - Панихида по Небесной сотне и борцам за Украину.

Зажжение свечей вдоль аллеи Героев Небесной сотни, зажжение Лучей Достоинства. аллея Героев Небесной сотни, 6, Экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников.

19:00 - Спектакль "Мы, Майдан" по пьесе Надежды Симчич.

Пьеса "Мы, Майдан" — победитель конкурса сети театрального перевода "Евродрама" в Париже.

Надежда Симчич описывает события ноября 2013 — февраль 2014, тщательно отобрав в сети Facebook свидетельства студентов, журналистов, самообороновцев, медиков, священников, волонтеров, киевлян и приезжих, мужчин и женщин, пожилых и юных.

Их мысли, слова, молитвы, стихи, песни, действия и мечты творят историю Украины. Киевский академический театр "Колесо".

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной сотни.

19 февраля 2020 года в годовщину трагических событий на Майдане бывшие сотрудники подразделения милиции особого назначения "Беркут" почтили память погибших милиционеров.

18 февраля, в день шестой годовщины расстрелов на Майдане, в центре Киева шествием памяти почтили погибших 18-21 февраля 2014 года. Сотни людей собрались в центре города, чтобы возложить цветы к памятникам и почтить память людей, которые отдали свои жизни во время Революции Достоинства.