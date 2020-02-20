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20 февраля 2020, четверг, 11:56 9
Lifestyle 2020-02-20T12:23:36+02:00
Українські Новини
Сегодня чтят Героев Небесной сотни. Программа мероприятий

Сегодня чтят Героев Небесной сотни. Программа мероприятий

Кира Молчанова
20 февраля, Небесная сотня, Годовщина Евромайдана, Погибшие на Майдане, Герои Небесной сотни
Небесная сотня. Фото: Офис президента
Небесная сотня. Фото: Офис президента

Шесть лет назад на Майдане произошло самое жестокое противостояние. В эти дни в центре Киева погибло больше всего участников Революции Достоинства. Тысячи были ранены, а десятки до сих пор считаются пропавшими без вести. На следующий день на Майдане прощались с погибшими, которых уже окрестили "Небесной сотней".

Сегодня во многих городах Украины проходят мемориальные мероприятия, посвященные памяти погибших героев.

В Киеве программа выглядит так:

11:00 — Панихида по Героями Небесной сотни.

Экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников.

Аллея Героев Небесной сотни.

11:00 — "Ангелы памяти" — тихая акция в память о погибших во время Революции Достоинства.

12:00 — Кураторская экскурсия по выставочному проекту под открытым небом "Столетие несокрушимых".

Фотографии отражают столетнюю борьбу украинцев за государственность.

В 2018 году исполнилось 100 лет со дня создания Украинского государства.

Уличная выставка демонстрирует особенности освободительного движения, уникальные черты сопротивления, в частности средства, которых требовала борьба в разные времена.

Авторы экспозиции проявили свежий взгляд на историю легиона УСС, время УНР, Холодный Яр, УПА, повстанцев в лагерях ГУЛАГа, диссидентов, Революцию на граните, Оранжевую революцию, революцию Достоинства и приглашают посетителей найти параллели между событиями прошлого и Евромайданом.

14:00 — Памятная программа "Благодарны за свободу".

Инсталляции с майдановских артефактов Самообороны Майдана и Медиков Майдана.

Выставка фотографий Юрия Билака "Майдан. История будущего".

15:00 — Презентация видео "10 историй из цикла "Характеры Достоинств" — о жизни и характерах погибших майдановцев.

Рассказ автора - Дарьи Кульчицкой.

15:30 — Концерт памяти с участием майдановских музыкантов.

Участники: "TaRuta", "Хорея Козацька", Сестры Тельнюк, "Рутения", Ярема Шевчук, лидер группы "Мандры" Сергей Фоменко, Леся Рой, Тарас Силенко, Михаил Хай, Зеник, Владимир Гонский, Руслана Лоцман, проект Ларисы Руснак "Ветер с востока".

18:00 - Панихида по Небесной сотне и борцам за Украину.

Зажжение свечей вдоль аллеи Героев Небесной сотни, зажжение Лучей Достоинства. аллея Героев Небесной сотни, 6, Экуменический храм архистратига Михаила и украинских новомучеников.

19:00 - Спектакль "Мы, Майдан" по пьесе Надежды Симчич.

Пьеса "Мы, Майдан" — победитель конкурса сети театрального перевода "Евродрама" в Париже.

Надежда Симчич описывает события ноября 2013 — февраль 2014, тщательно отобрав в сети Facebook свидетельства студентов, журналистов, самообороновцев, медиков, священников, волонтеров, киевлян и приезжих, мужчин и женщин, пожилых и юных.

Их мысли, слова, молитвы, стихи, песни, действия и мечты творят историю Украины. Киевский академический театр "Колесо".

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский почтил память Героев Небесной сотни.

19 февраля 2020 года в годовщину трагических событий на Майдане бывшие сотрудники подразделения милиции особого назначения "Беркут" почтили память погибших милиционеров.

18 февраля, в день шестой годовщины расстрелов на Майдане, в центре Киева шествием памяти почтили погибших 18-21 февраля 2014 года. Сотни людей собрались в центре города, чтобы возложить цветы к памятникам и почтить память людей, которые отдали свои жизни во время Революции Достоинства.

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