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20 лютого 2020, четвер, 17:24 10
Політика світу 2020-02-20T18:45:02+02:00
Українські Новини
Грузія звинуватила Росію в кібератаках на урядові сайти

Грузія звинуватила Росію в кібератаках на урядові сайти

Елизавета Кесельман
МЗС, МЗС Росії, МЗС Грузії, кібератака
Кібератака, хакери, злом. Фото: pixabay
Кібератака, хакери, злом. Фото: pixabay

Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що Росія ініціювала кібератаки на урядові сайти держави. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Грузії, передає Громадське.

"Як показало розслідування, проведене грузинською стороною, а також дані, отримані в ході співпраці з міжнародними партнерами, кібератаку спланував і здійснив Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації", — наголошується в повідомленні.

У відомстві зазначили, що атака суперечить принципам і нормам міжнародного права, а також є черговим порушенням суверенітету Грузії на тлі інтеграції країни в європейські та євроатлантичні структури і її демократичний розвиток.

В той же час США зобов'язалося підтримати Грузію в посиленні кібербезпеки. Зокрема, державний секретар США Майк Помпео у своїй заяві засудив дії Росії, які "суперечать її спробі заявити, що вона є відповідальним суб'єктом кіберпростору", і закликав Росію від імені США "припинити таку поведінку в Грузії та інших країнах світу".

"Ми також зобов'язуємося підтримувати Грузію і її народ у посиленні їх кібербезпеки та протидію злочинним кіберсуб'єктам", — йдеться в заяві.

Відповідь на повідомлення від МЗС Росії на даний момент відсутня.

Як повідомляли Українські Новини, з початку 2018 року СБУ нарахувала 35 російських кібератак на українські ресурси.

Крім того, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що під час виборів поліція знешкодила 2 терористичні групи і зупинила кібератаки Росії.

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