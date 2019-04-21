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21 апреля 2019, воскресенье, 23:55 751
Силовые структуры 2019-04-21T23:57:15+03:00
Українські Новини
Во время выборов обезвредили 2 террористические группы и остановили кибератаки РФ, - Аваков

Во время выборов обезвредили 2 террористические группы и остановили кибератаки РФ, - Аваков

Нацполиция
Нацполиция

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что полиция обезвредила 2 террористические группы и остановила кибератаки России во время выборов Президента.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД, передают Українськi Новини.

"Мы рассчитывали на такую ​​ситуацию, учитывая весь гибридный арсенал РФ, который она использует для дискредитации выборов. Обезвредили две террористические группы, которые имели связь с РФ. Наша киберполиция провела хорошую работу, поэтому противник не имеет доступа к нашей системе и прекратил атаки", - заявил министр.

По его словам, во время выборов и в предыдущие 2 дня наблюдается рекордное количество недостоверных сообщений о минировании крупных государственных объектов и атаки на украинские системы с VPN-адресами якобы в США, Гонконге и Китае, которые на самом деле поступали из РФ.

Как сообщали Українськi Новини, на избирательных участках в день выборов умерли два человека.

Тем временем, во втором туре проголосовали 57,55% избирателей в 3 из 199 округов.

Также в Украине завершилось голосование во 2-м туре выборов Президента.

Больше новостей о: второй тур выборов Президента 2019 Арсен Аваков Кибератаки Террористические организации

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