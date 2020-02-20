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20 лютого 2020, четвер, 16:30 15
Бізнес 2020-02-20T18:00:03+02:00
Українські Новини
Найбільший виробник сталі планує зупинити мартенівське виробництво

Найбільший виробник сталі планує зупинити мартенівське виробництво

Оксана Соболь
Арселор Міттал Кривий Ріг, Металургія, Промвиробництво, Модернізація
"Арселор Міттал Кривий Ріг" . Фото: ukraine.arcelormittal

Гірничо-металургійний комбінат "Арселор Міттал Кривий Ріг" (Кривий Ріг, Дніпропетровська область) зупинить роботу двохванного сталеплавильного агрегату №6, що означає закриття мартенівського цеху підприємства.

Про це говориться в повідомленні комбінату, передають Українські Новини.

"У рамках масштабної програми модернізації компанія поетапно відмовляється від застарілих технологій, забезпечуючи оновлення виробничих потужностей з впровадженням природоохоронних проектів", - наголошується в ньому.

Згідно з повідомленням, найближчим часом двохванний сталеплавильний агрегат №6 буде відключений від джерел енергопостачання з наступним демонтажем основного обладнання.

Планується, що дана цехова територія в подальшому буде використовуватися як склад вогнетривів підприємства.

Після закриття мартена виробництво сталі буде повністю зосереджене у конвертерному цеху і залишиться на рівні близько 5,5 млн тонн на рік.

Як повідомляли Українські Новини, минулого року металурги скоротили виробництво.

Рада на 50% підвищила рентну ставку на видобуток залізної руди.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком "Арселор Міттал Кривий Ріг" збільшив прибуток в 1,9 рази до 9,51 млрд гривень, збільшивши чистий дохід на 2,7% до 68 млрд гривень.

95,1283% акцій комбінату належить компанії Mittal Steel Germany GmbH, яка входить до складу міжнародного холдингу Arcelor Mittal.

"Арселор Міттал Кривий Ріг" є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

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