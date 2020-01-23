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23 января 2020, четверг, 09:28 43
Экономика 2020-01-23T09:28:18+02:00
Українські Новини
В прошлом году металлурги сократили производство стали на 1,4%

В прошлом году металлурги сократили производство стали на 1,4%

Александр Дмитриенко
Укрметаллургпром, Александр Каленков, Сталь, Металлургия

В 2019 году по сравнению с 2018 годом металлургические предприятия Украины сократили производство стали на 1,4% до 20,8 млн тонн.

Об этом в интервью Українським Новинам сообщил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"По нашим данным, в 2019 году произведено 20,8 млн тонн стали, проката - 18,20 млн тонн, чугуна - 20,06 млн тонн", - сказал он.

По словам Каленкова, номинальная производственная мощность по стали в Украине после потери предприятий на временно неконтролируемой территории составляет 28,3 млн тонн.

Соответственно, загрузка в прошлом году достигла порядка 72%.

При этом Каленков добавил, что самая высокая загрузка производственных металлургических мощностей в Украине была в 2007 году – более 95 %, тогда было произведено примерно 42,5 млн тонн стали.

Как сообщали Українськi Новини,Украинский экспорт стали в США резко обвалился в 3-м квартале из-за пошлины Трампа

В 2018 производство стали сократилось на 1,5% до 21,1 млн тонн.

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" сформировано 24 марта 2016 года путем слияния объединения предприятий "Металлургпром" и Украинской ассоциации предприятий черной металлургии "УкрМет".

 

 

 

 

 

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