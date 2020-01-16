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16 января 2020, четверг, 17:18 40
Экономика 2020-01-16T17:18:10+02:00
Українські Новини
Рада повысила ставку ренты на добычу железной руды на 50%

Рада повысила ставку ренты на добычу железной руды на 50%

Александр Дмитриенко
Верховная Рада, Железная руда, Металлургия, Рента

Верховная Рада сохранила действующую налоговую базу для ренты на добычу железной руды и увеличила ее ставку с 8% до 11-12% в зависимости от цен на руду.

За принятие соответствующего законопроекта №1210 в целом проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту ставка ренты на добычу железной руды будет составлять 12%, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 58% FE CFR China, официально определенным мировым информационным агентством Platts, за налоговый (отчетный) период будет составлять 70 и более долларов, в случае, если цена ниже - ставка будет составлять 11%.

При этом из законопроекта была исключена норма, которой предполагалось расширить базу налогообложения на весь объем производства ГОКов.

Таким образом, действующая база для налогообложения железной руды, под которую попадает только добыча руды, остается без изменений.

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