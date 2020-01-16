Рада повысила ставку ренты на добычу железной руды на 50%

Верховная Рада сохранила действующую налоговую базу для ренты на добычу железной руды и увеличила ее ставку с 8% до 11-12% в зависимости от цен на руду.

За принятие соответствующего законопроекта №1210 в целом проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

Согласно законопроекту ставка ренты на добычу железной руды будет составлять 12%, если средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 58% FE CFR China, официально определенным мировым информационным агентством Platts, за налоговый (отчетный) период будет составлять 70 и более долларов, в случае, если цена ниже - ставка будет составлять 11%.

При этом из законопроекта была исключена норма, которой предполагалось расширить базу налогообложения на весь объем производства ГОКов.

Таким образом, действующая база для налогообложения железной руды, под которую попадает только добыча руды, остается без изменений.

Как сообщали Українськi Новини,Формула налогообложения железной руды из законопроекта №1210 должна быть переделана, - Гетманцев

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