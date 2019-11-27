Крушение танкера "Делфи": судно окружили бонами для очищения воды

Танкер Делфи, который потерпел крушение под Одессой 22 ноября, на данный момент окружен специальной установкой боевого заграждения, сделанной специалистами Администрации морских портов Украины (АМПУ) и военно-морских сил Украины. Об этом передает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что 300 метров бонов повышенной плавучести закреплены на якорях и окружают судно, которое находится вблизи одесского пляжа Дельфин. Установленное заграждение позволит предупредить возможное распространение нефтепродуктов с аварийного танкера, при разгерметизации отдельных элементов его топливной системы или специальных емкостей, или если судно получит дополнительные повреждения.

Фото: АМПУ

В операции по установке бонов принимали участие водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ Одесского филиала АМПУ, два катера военно-морских сил Украины и буксир "Гайдамака", который доставил необходимое оборудование до места установки.

Как сообщали Українські Новини, танкер "Делфи" потерпел крушение и перевернулся, ударившись об волнорез. Экипаж танкера отказывался от помощи, однако вскоре началась спасательная операция.

Также сотрудники Национальной полиции в понедельник начали расследовать крушение танкера.