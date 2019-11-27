подписаться на рассылку
23.8 24.1
26.05 26.55
˟
27 ноября 2019, среда, 18:22 94
Силовые структуры 2019-11-27T18:30:01+02:00
Українські Новини
Крушение танкера "Делфи": судно окружили бонами для очищения воды

Крушение танкера "Делфи": судно окружили бонами для очищения воды

Танкер, Крушение танкера, Танкер Делфи
Танкер окружили бонами для очищения воды. Фото: АМПУ
Танкер окружили бонами для очищения воды. Фото: АМПУ

Танкер Делфи, который потерпел крушение под Одессой 22 ноября, на данный момент окружен специальной установкой боевого заграждения, сделанной специалистами Администрации морских портов Украины (АМПУ) и военно-морских сил Украины. Об этом передает пресс-служба АМПУ.

Отмечается, что 300 метров бонов повышенной плавучести закреплены на якорях и окружают судно, которое находится вблизи одесского пляжа Дельфин. Установленное заграждение позволит предупредить возможное распространение нефтепродуктов с аварийного танкера, при разгерметизации отдельных элементов его топливной системы или специальных емкостей, или если судно получит дополнительные повреждения.

Фото: АМПУФото: АМПУ

В операции по установке бонов принимали участие водолазы и сотрудники службы по ликвидации аварийных разливов загрязняющих веществ Одесского филиала АМПУ, два катера военно-морских сил Украины и буксир "Гайдамака", который доставил необходимое оборудование до места установки.

Как сообщали Українські Новини, танкер "Делфи" потерпел крушение и перевернулся, ударившись об волнорез. Экипаж танкера отказывался от помощи, однако вскоре началась спасательная операция. 

Также сотрудники Национальной полиции в понедельник начали расследовать крушение танкера. 

Больше новостей о: Танкер Крушение танкера Танкер Делфи

Архив
Новости
Юлия Мендель рассказала, какая у нее зарплата 18:39
Танкер окружили бонами для очищения воды. Фото: АМПУ
Крушение танкера "Делфи": судно окружили бонами для очищения воды 18:22
Подозревают в госизмене: суд обязал СБУ расследовать дело против руководства Нацбанка, - СМИ 18:17 Документ
Кабмин ввел санкции против России за незаконные раскопки в Крыму 18:07
Трудовые книжки могут стать электронными: Кабмин одобрил законопроект 18:06
больше новостей
Пенсионный фонд завершил финансирование пенсий: сколько получат украинцы 05:35 Инфографика
Первые платные дороги в Украине могут появиться через 3-4 года 23:55
Тепло до +12 и дождь: прогноз погоды на четверг 13:36 Карта
Зеленский хочет уменьшить лимит продажи земли в одни руки 23:40
Зеленский в разговоре с Путиным заявил о необходимости вернуть все пропавшее с украинских кораблей 22:24
больше новостей
"Борис Патон. Человек будущего": "Интер" снял документальный проект ко дню рождения известного ученого 17:22
Бужанский дал Рябошапке 2 дня, чтоб внести в Раду снятие неприкосновенности с Порошенко 10:56
Суд разрешил ГБР изъять в Офисе Президента документы об отпусках и командировках Порошенко за 5 лет 11:19
Константин Кулик назначен начальником следствия в СБУ, - журналист 12:15
Соколовская получила надбавку "за интенсивность труда" вдвое больше оклада 06:35 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok