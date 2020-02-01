Затонувший в ноябре танкер "Делфи" разрежут на месте, если владелец не уберет его до 31 марта

Одесская областная государственная администрация обязала владельца затонувшего танкера "Делфи", который сел на мель 22 ноября, убрать судно до 31 марта.

Об этом стало известно на совещании обладминистрации, передают Українські Новини.

Соответствующее предписание судовладельцу также установил капитан Одесского порта Кирилл Цупко.

В случае невыполнения данных условий, Администрация морских портов (АМПУ) самостоятельно переместит судно за 40-45 дней.

Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте около 100-120 дней.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября танкер "Делфи" попал в штор и потерпел крушение у Одессы. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера "Делфи" возле Одессы превысила норму в 157 раз.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

Напомним, спасатели проводили длительную операцию по эвакуации пассажиров с судна из-за шторма, который помешал ликвидировать последствия.