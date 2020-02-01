подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.7
˟
01 февраля 2020, суббота, 14:21 13
Транспорт 2020-02-01T14:26:57+02:00
Українські Новини
Затонувший в ноябре танкер "Делфи" разрежут на месте, если владелец не уберет его до 31 марта

Затонувший в ноябре танкер "Делфи" разрежут на месте, если владелец не уберет его до 31 марта

Таня Войтюк
Танкер Делфи, Танкер, Одесса, АМПУ
Танкер
Танкер "Делфи". Фото: dumskaya.net

Одесская областная государственная администрация обязала владельца затонувшего танкера "Делфи", который сел на мель 22 ноября, убрать судно до 31 марта.

Об этом стало известно на совещании обладминистрации, передают Українські Новини.

Соответствующее предписание судовладельцу также установил капитан Одесского порта Кирилл Цупко.

В случае невыполнения данных условий, Администрация морских портов (АМПУ) самостоятельно переместит судно за 40-45 дней.

Если поднять танкер не удастся, его будут резать на месте около 100-120 дней.

Как сообщали Українські Новини, 22 ноября танкер "Делфи" попал в штор и потерпел крушение у Одессы. Концентрация нефтепродуктов на месте крушения танкера "Делфи" возле Одессы превысила норму в 157 раз.

Специальная комиссия назвала причинами крушения иностранного танкера "Делфи" нарушения судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

Напомним, спасатели проводили длительную операцию по эвакуации пассажиров с судна из-за шторма, который помешал ликвидировать последствия.

Больше новостей о: Танкер Делфи Танкер Одесса АМПУ

Крушение танкера "Делфи" произошло из-за нарушений...
Владелец танкера, который перевернулся в Одессе, н...
В Одессу дошло румынское землетрясение: рыбки сход...
Журналисты обнаружили несоответствие в декларации ...
Сегодня Украина должна выплатить МВФ 55 млн спецправ заимствования
Brexit завершился: Великобритания больше не член Евросоюза
Новости
Затонувший в ноябре танкер "Делфи" разрежут на месте, если владелец не уберет его до 31 марта 14:21
Инцидент в зоне ООС: боевики обесточили село под Луганском и обвиняют в этом Украину 13:55
Портнов Андрей Фото: aportnov.com
Дело Шеремета: Портнов опубликовал разговор, доказывающий связь СБУ с подозреваемыми в убийстве 13:25
Грипп наступает: школы Днепропетровской области массово закрыли на карантин 12:55
Импичмента может не быть: Сенат сделал шаг к оправданию Трампа 12:28
больше новостей
Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц 12:31 Документ
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
Истекло 2 недели, как Зеленский поручил Гончаруку обрезать космические зарплаты чиновников 07:00
Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой, – СМИ 19:41
Дмитрий Ярош (держит флаг) и Виктор Пилипенко (с закрытыми глазами). Фото: Facebook
Ярош заявил, что никогда не видел на фронте геев, хотя фото он стоит с одним из них 15:33
больше новостей
Портнов опубликовал аудиозапись, подтверждающую причастность СБУ к сокрытию убийства Шеремета 16:29
В Раде нет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, - нардеп Цимбалюк 16:25
ВОЗ объявила международное чрезвычайное положение из-за коронавируса 23:20
Соглашение о "промышленном безвизе" позволит существенно упростить экспорт украинской продукции в 48 стран 16:01
Провайдеры не поддерживали закон о медиа, назвав инициативы законодателей "адептами сталинизма" 20:03
больше новостей
От двух до 217 тыс. гривен: сколько потратили министры на командировки в прошлом году
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok