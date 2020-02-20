Windrose має намір відкрити рейс з Києва в Загреб у період літньої навігації-2020

Авіакомпанія Windrose, яка виконує в Україні спецрейси, має намір відкрити рейс з Києва в Загреб (Хорватія) у період літньої навігації 2020 року.

Про це йдеться в повідомленні авіакомпанії, передають Українські Новини.

Згідно йому, авіакомпанія запускає рейси з міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київська область) в Загреб з 2 червня по 24 жовтня і планує здійснювати польоти по вівторках, п'ятницях і суботах.

Рейс буде обслуговуватися на літаках Embraer-145.

В 2019 році Windrose перевезла 1,4 млн пасажирів, в середньому здійснюючи 28 перельотів на день.

За даними Державної авіаційної служби, авіакомпанія займає 21% ринку авіаперевезень України.

Як повідомляли Українські Новини, авіакомпанія Austrian Airlines запустила можливість придбання проїзного на авіаперельоти на рік. Так, проїзний дозволяє протягом року до Відня і з Вени здійснювати 10 перельотів за фіксованою ціною.

Раніше було оприлюднено рейтинг найбільш пунктуальних авіакомпаній в Україні. Претензії на отримання компенсації за затримки чи скасування авіарейсу в 2019 році найчастіше відхиляли авіакомпанії Vueling, Tunisair, Bulgaria Air, Ernest Airlines і Air Blue, які відхилили більше 99% обґрунтованих заяв.