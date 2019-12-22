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22 декабря 2019, воскресенье, 20:13 331
Транспорт 2019-12-22T20:21:21+02:00
Українські Новини
В Европе начали вводить проездные на авиарейсы: среди направлений и Украина

В Европе начали вводить проездные на авиарейсы: среди направлений и Украина

Ярина Вацяк
авиабилеты, Авиаперелет, авиарейсы, Авиакомпании, Austrian Airlines
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

Авиакомпания Austrian Airlines запустила возможность покупки проездного на авиаперелеты на год. Так, проездной позволяет в течение года в Вену и из Вены совершать 10 перелетов по фиксированной цене.

Среди возможных направлений, которые включены в проездной, Киев, Днипро, Одесса и Львов, а также столицу Армении Ереван и Марракеш в Марокко и. Всего авиакомпания предлагает полететь по проездному в около 60 городов Европы, пишет Avianews.

Austrian Airlines ввела проездные двух типов — City Pass, который позволяет совершать перелеты между Веной и одним выбранным городом, и Europe Pass, охватывающий перелеты из Вены в любой из 60 городов.

Минимальная стоимость проездного City Pass начинается от 449 евро (45 евро за перелет), Europe Pass — от 799 евро (80 евро за перелет).

Самая низкая цена действует, если пассажир выбирает опцию бронирования перелета не менее чем за 60 дней до вылета и с исключением периода Рождественских и Пасхальных каникул.

Также можно выбрать проездные с бронированием билетов за 21 или 7 дней до вылета, охватывающие рейсы в период праздников, однако в таком случае применяются повышающие коэффициенты.

Вне зависимости от типа выбранного проездного, он включает перелет по тарифу Economy Light только с ручной кладью. Если пассажир забронировал билет в счет квоты по проездному, изменить дату или вернуть билет нельзя.

Новая услуга рассчитана на жителей Вены, поскольку вылеты должны выполняться именно из столицы Австрии.

Напомним, ранее был обнародован топ-10 наиболее пунктуальных авиакомпаний в Украине.

Тем временем, популярный лоукостер приостановит полеты в Украину по трем маршрутам.

Больше новостей о: авиабилеты Авиаперелет авиарейсы Авиакомпании Austrian Airlines

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