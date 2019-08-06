подписаться на рассылку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
06 августа 2019, вторник, 13:54 17
Транспорт 2019-08-06T13:54:34+03:00
Українські Новини
Связанная с Коломойским авиакомпания будет возить высших должностных лиц

Связанная с Коломойским авиакомпания будет возить высших должностных лиц

Windrose. Фото: Facebook / WINDROSE airlines
Windrose. Фото: Facebook / WINDROSE airlines

Государственное авиационное предприятие "Украина" договорилось с авиакомпанией Windrose (ООО "Роза Ветров", Киев) о предоставлении 6 самолетов с экипажем для использования во время выполнения литерных перевозок за 35,1 млн гривен (с НДС).

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro, передают Українськi Новини.

Литерный рейс является специальным рейсом воздушного гражданского судна, перевозящего ценные грузы или именитых персон (чаще всего - первых лиц государства).

Тендер был проведен по переговорной процедуре, поскольку заказчик отменял его дважды из-за отсутствия достаточного количества участников.

Дважды в тендере принимала участие только авиакомпания Windrose.

Согласно документации, Windrose обязуется предоставить 4 самолета Airbus 321 и 2 самолета Airbus 320.

Базовым аэропортом заказчика и исполнителя является международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область).

Срок предоставления услуг - до 31 декабря 2019 года.

Также отмечается, что сотрудники авиакомпании должны подписать обязательство о неразглашении полученной служебной информации на протяжении 2019 года от госавиапредприятия "Украина".

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, директором "Розы ветров" является Владимир Каменчук, а ее владельцами - компании "Райдел" и Bregenzer Limited (Кипр).

По данным СМИ, Bregenzer Limited связана с деятельностью бизнесмена Игоря Коломойского.

Кроме того, Windrose фигурировала в 2018 году в расследовании Генеральной прокуратуры по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участия в ней с целью завладения в течение 2008-2016 годов денежными средствами ПриватБанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

Тогда суд предоставил доступ к банковским счетам авиакомпании, чтобы установить точные обстоятельства.

Как сообщали Українськi Новини, 5 июля Печерским районным судом Киева был снят арест с 415 недвижимых объектов компании "Приватофис", связанной с бизнесменом Игорем Коломойским.

Также Коломойский допускает, что может снова стать совладельцем Приватбанка.

Больше новостей о: Windrose Игорь Коломойский Авиаперевозки госавиапредприятие "Украина"

Архив
Новости
Богдан и Ваврыш решили "рейдернуть" Киев у киевлян, - Макаровский 14:08
Связанная с Коломойским авиакомпания будет возить высших должностных лиц 13:54
Спецпредставитель США Волкер в очередной раз просит помощника Путина о встрече 13:51
Жара достигнет +32: прогноз погоды на среду от Гидрометцентра 13:48
Результаты выборов в Раду: ЦИК принял уточненный протокол округа №210 13:45
больше новостей
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Неделя встретит украинцев резким похолоданием: синоптик предупредила о внезапном возвращении жары 06:00 Карта
Стала известна вероятная причина смерти Вилли Токарева 22:04
больше новостей
Вера Черныш: мне не запрещают пока на русском говорить и писать, но с каждым годом в моей родной стране регуляции относительно языка становятся все жестче 21:45
Безработные с дипломом: 6 из 10 самых популярных специальностей не востребованы 20:55
Жара перевалит за +30 и принесет засуху: синоптик дала предварительный прогноз на неделю 06:00 Карта
Ученые записали видео одной из самых гигантских акул мира, вид которой существует 180 млн лет 08:00
НАБУ открыло дело по возможному предложению взятки Богдану 10:31
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok