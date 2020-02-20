Журналіст опублікував фото екіпажу рятувальної місії з Уханя і розповів, що вони в шоці

Евакуйовані з Китаю громадяни під час польоту з Уханя перебували у хвостовій частині літака. Всі вони були в масках, при цьому на борту не було жодної людини з підвищеною температурою тіла. Про це у себе в Facebook повідомив журналіст телеканалу Україна 24 Олександр Махов.

Також він повідомив, що весь екіпаж рятувальної місії в шоці через протести, так як бортпровідник, пілоти і медики - волонтери, полетіли забирати своїх - "тому що Україна своїх не кидає".

Олександр розповів, що сам літак був поділений навпіл: в одній частині екіпаж, медики, і він, потім буферна зона, щоб її пройти — потрібно одягати спеціальний костюм, окуляри, респіратори.

"Пасажири і екіпаж в порядку. З температурою немає нікого. Медики все контролюють. Втомлені, звичайно. Більше доби ніхто не спить. Документи вже підписані на обсервацію", - повідомив він.

А тим часом, як повідомляли Українські Новини, евакуйованих з Уханя везуть в Нові Санжари: частина працівників санаторію звільнилася.

Прикордонники оформляли евакуйованих з Китаю в захисному спорядженні.