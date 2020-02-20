В Харкові прикордонники в захисному спорядженні оформляли евакуйованих з Китаю

Прикордонники, одягнені в захисне спорядження, забезпечили прикордонне оформлення 94 евакуйованих з китайського Уханя громадян біля трапа міжнародного аеропорту "Харків". Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини. Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали завчасно, тому їх перевірку по всіх базах даних здійснили ще до прильоту. Біля трапа літака інспектори прикордонного контролю тільки провели ідентифікацію осіб та проставили відмітку в паспортні документи іноземців. Прикордонники приймали українців з Уханя в захисному спорядженні. Фото: Держприкордонслужба Прикордонний контроль здійснювався в захисному спорядженні з дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки у відповідності з Міжнародними медико-санітарними правилами Всесвітньої організації охорони здоров'я у відокремленій зоні аеропорту. На борту літака, крім 22 осіб - членів екіпажу та супровідного медичного персоналу, прилетіло 72 пасажира. Серед пасажирів, які будуть спрямовані на обсервацію (режим спостереження в ізольованому просторі), 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю). https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=6_mF3d83npc#action=share" frameborder="0" allowfullscreen> Як повідомляли Українські Новини, 5 автобусів доставлять евакуйованих з китайського Уханя громадян України та іноземних громадян в медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області. Тим часом 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, 22 члена екіпажу, поліцейські і лікарі пройдуть процедуру обсервації (режиму спостереження в ізольованому просторі).