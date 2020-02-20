В Харкові прикордонники в захисному спорядженні оформляли евакуйованих з Китаю

Прикордонники, одягнені в захисне спорядження, забезпечили прикордонне оформлення 94 евакуйованих з китайського Уханя громадян біля трапа міжнародного аеропорту "Харків".

Про це йдеться у повідомленні Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

Інформацію про осіб, які прибули в Україну, прикордонники отримали завчасно, тому їх перевірку по всіх базах даних здійснили ще до прильоту.

Біля трапа літака інспектори прикордонного контролю тільки провели ідентифікацію осіб та проставили відмітку в паспортні документи іноземців.

Прикордонники приймали українців з Уханя в захисному спорядженні. Фото: Держприкордонслужба

Прикордонний контроль здійснювався в захисному спорядженні з дотриманням всіх норм і правил санітарно-епідеміологічної безпеки у відповідності з Міжнародними медико-санітарними правилами Всесвітньої організації охорони здоров'я у відокремленій зоні аеропорту.

На борту літака, крім 22 осіб - членів екіпажу та супровідного медичного персоналу, прилетіло 72 пасажира.

Серед пасажирів, які будуть спрямовані на обсервацію (режим спостереження в ізольованому просторі), 45 громадян України та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Рики, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).

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Як повідомляли Українські Новини, 5 автобусів доставлять евакуйованих з китайського Уханя громадян України та іноземних громадян в медцентр Нацгвардії "Нові Санжари" у Полтавській області.

Тим часом 45 українців і 27 іноземців, евакуйованих з китайського Уханя, 22 члена екіпажу, поліцейські і лікарі пройдуть процедуру обсервації (режиму спостереження в ізольованому просторі).